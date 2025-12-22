Diário do Nordeste
Prefeitura inaugura 2º Espaço Girassol para autistas em Fortaleza; veja onde e como será atendimento

Segundo a primeira-dama, Fortaleza trabalha na reorganização da fila de espera por diagnóstico, que hoje reúne cerca de 40 mil pessoas.

(Atualizado às 11:04)
Legenda: No espaço inaugurado pelo prefeito Evandro Leitão serão acompanhadas crianças e adolescentes, de 3 a 17 anos, com diagnóstico de neurodivergência.
Foto: Fabiane de Paula

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), ao lado da primeira-dama, Cristiane Leitão, inaugurou, nesta segunda-feira (22), o segundo Espaço Girassol, equipamento público voltado ao acompanhamento de crianças e adolescentes neurodivergentes, com idades entre 3 e 17 anos. A nova unidade funcionará na Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele, no Passaré. A primeira unidade do tipo funciona desde setembro de 2025, no bairro Bonsucesso, anexo à Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho. 

Na sexta-feira (19), o Diário do Nordeste teve acesso às instalações e antecipou a divulgação da estrutura de funcionamento desta segunda unidade. Nesta etapa inicial, o foco do Espaço Girassol será o atendimento de crianças e adolescentes neurodivergentes, especialmente aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em razão da alta procura por esse tipo de serviço. 

Conforme publicado, o espaço tem 24 salas, incluindo ambientes de reabilitação para pessoas com deficiência visual, auditiva e motora. A expectativa da gestão municipal é que o local consiga atender cerca de 400 crianças e adolescentes, realizando, em média, 7 mil atendimentos por mês

Na inauguração, o prefeito reiterou as ações adotadas pela gestão na área da saúde e a tentativa de descentralizar as iniciativas, segundo ele, fazendo com que “as políticas públicas possam chegar na ponta, para aquele e aquela que mais precisam". Ele também classificou o ano de 2025 como “difícil” devido a uma série de intervenções, como obras,  que, segundo ele, precisavam ser executadas nas diversas unidades de saúde. 

Sobre as entregas, Evandro fez um balanço lembrando que três equipamentos já foram inaugurados: o Centro de Diagnóstico (no Edson Queiroz), o primeiro Espaço Girassol (Bonsucesso) e agora o 2º espaço do tipo (no Passaré).

“Nós temos um compromisso que é até o final da nossa gestão, entregar mais 10 espaços girassóis. No próximo ano, nós estaremos entregando mais três".
Evandro Leitão
Prefeito de Fortaleza

Fila de espera por diagnóstico 

No evento, a primeira-dama, Cristiane Leitão, reiterou que a gestão encerra o ano com três equipamentos da Rede Girassol em funcionamento, dando ênfase ao fato de essas unidades terem sido abertas em bairros cuja cobertura abrange, dentre outros, o Bom Jardim, a Serrinha e o Passaré. “Ou seja, são pessoas que precisam desse atendimento, e a Prefeitura está atendendo para dar autonomia às nossas crianças e jovens neurodivergentes”, afirmou.

Legenda: Na etapa inicial, o Espaço Girassol tem como foco o atendimento a crianças e adolescentes neurodivergentes, especialmente com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Foto: Fabiane de Paula

Cristiane enfatizou ainda que o atendimento dessa população precisa ser garantido de forma urgente já que as necessidades são amplas e as demandas têm se intensificado. Questionada sobre o tamanho da fila de espera por diagnósticos relacionados à suspeita de transtornos do neurodesenvolvimento, ela aponta que “só cresce” e que está sendo feito um trabalho para uniformizar a listas registradas no município, no Estado e no Governo Federal. 

“Hoje nós estamos recebendo muitas pessoas do Brasil inteiro (em busca de diagnósticos). Nosso foco no próximo ano é fazer mutirão para diminuirmos essa fila e sabemos que não vamos conseguir zerar em um ano. Antes tinham regulações separadas e tinha muita gente nas três filas, municipal, estadual e federal.Estamos fazendo um tratamento no número dessas filas. Hoje nós estamos em torno de 40 mil”. 
Cristiane Leitão
Primeira-dama de Fortaleza

Ela reforçou o trabalho multiprofissional oferecido nas ações do Plano Fortaleza Inclusiva, que, defendeu, abrange aspectos da saúde, mas engloba também ações esportivas, da área econômica e social. 

Cada Espaço Girassol, reiterou a secretária de Saúde de Fortaleza, Riane Azevedo, tem capacidade de realizar 7 mil atendimentos por mês. “O que a gente pretende aumentar é que, a cada complexo que abre, vão ser 7 mil inclusões a mais. Nós abrimos o primeiro e ele fez um atendimento de 3.500, até para a gente ver como está funcionando, e agora, no segundo momento, a gente vai se reunir com a equipe para poder programar duplicar esses atendimentos. Em fevereiro, devemos escalonar para em torno de 14 mil”, informou. 

Como ser atendido no Espaço Girassol?

Os atendimentos no local, segundo a Prefeitura, podem ocorrer de forma individual ou em grupo, dependendo das necessidades terapêuticas e do nível de suporte. Para ser atendido em um dos espaços Girassol, o paciente precisa primeiro passar por um posto de saúde. 

Na unidade básica, o paciente deve ser encaminhado ao Centro de Diagnóstico Espaço Girassol, no Edson Queiroz. Esse equipamento é focado em identificar transtornos do desenvolvimento e condições de sofrimento psíquico na população de 0 a 17 anos. 

No Centro de Diagnóstico, o paciente passa por uma equipe formada por neuropediatria, psiquiatria, pediatria e outras especialidades, além de profissionais da fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. No local, o paciente recebe um laudo para ser atendido em um dos Espaços Girassol. Todo procedimento é norteado por um fila de regulação. 

A coordenadora da Rede Girassol, Sáskya Vaz, explica ainda que as crianças que estão sendo atendidas, já estavam na “fila de regulação e estavam aguardando há muitos anos”. Agora, o trabalho é de convocação dessas crianças e das famílias. 

Sobre o trabalho conjunto, ela aponta: “vamos acompanhando essa criança continuamente. Ela está no Espaço Girassol, mas ela também está na puericultura, e pode estar em outros espaços no território do espaço onde ela mora. Nosso objetivo é que essa criança seja vista com um todo, e a gente consiga acompanhá-la no decorrer da sua evolução". 

 

 

