1º Espaço Girassol para jovens com TEA é inaugurado em Fortaleza; veja como será atendimento

O primeiro Espaço Girassol de Fortaleza, destinado à assistência de crianças e adolescentes com suspeita de transtornos do neurodesenvolvimento e sofrimento psíquico, foi inaugurado na manhã desta terça-feira (2), no bairro Bonsucesso. Os atendimentos serão iniciados já a partir dessa semana.

O novo espaço fica anexo à Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, e é o primeiro dos 12 equipamentos do tipo - um em cada regional - que devem ser criados em Fortaleza, conforme promessa de campanha do prefeito Evandro Leitão.

Na inauguração, o gestor destacou que o projeto reflete o compromisso de transformar Fortaleza em uma capital mais inclusiva. Para isso, indicou que ainda em 2025 deve ser inaugurado o Espaço da Regional 6 e, no próximo ano, implantar “mais quatro ou cinco”.

“Nós iremos avançar e jogar luzes para aqueles e aquelas que muitas vezes não são vistos pelo poder público, que são as pessoas que possuem alguma deficiência”, afirmou.

Legenda: Equipe do local é especializada no atendimento a pessoas com deficiência Foto: Thiago Gadelha

A previsão da gestão é que, inicialmente, sejam realizados mais de 3.800 atendimentos mensais, entre individuais e coletivos. O espaço é formado por uma equipe multidisciplinar com neuropediatras, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e médicos.

O Espaço Girassol não é um equipamento porta aberta. Ou seja, para serem acolhidas, as famílias deverão ser encaminhadas pelo Centro de Diagnóstico Espaço Girassol, inaugurado no dia 12 de agosto, no bairro Edson Queiroz.

O local é destinado a crianças e adolescentes (até 17 anos) que precisam obter laudo de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e outras neurodivergências.

Legenda: Espaço funciona dentro da Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no bairro Bonsucesso Foto: Thiago Gadelha

A presidente do Comitê de Governança do Plano Fortaleza Inclusiva e idealizadora do Espaço Girassol, a primeira-dama Cristiane Leitão, ressaltou a “urgência” na abertura dos equipamentos, pois há uma fila de cerca de 25 mil pessoas aguardando laudos e mais 5 mil à espera de atendimento.

“A partir do momento em que a criança é laudada, é fechado o diagnóstico, ela precisa de um atendimento de qualidade. Precisamos olhar a inclusão e fazer a real inclusão. A gente tem que tirar do papel e executar ações, levar políticas públicas olhando para a pessoa com deficiência”, lembrou.

Qual é a diferença entre Centro e Espaço Girassol?

O Espaço Girassol é o local onde os pacientes já laudados buscarão tratamento. Embora tenha “Espaço Girassol” no nome, o Centro de Diagnóstico tem o objetivo de se chegar a um laudo para esses pacientes.

No caso do Centro, a capacidade inicial é de realizar 1.500 atendimentos por mês, ampliando para 3.300 mensais até novembro. As equipes são formadas por profissionais da neuropediatria, neuropsicologia, psiquiatria, pediatria, oftalmologia e ortopedia.

Serviço

Espaço Girassol da Regional 5

Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho - Av. Osório de Paiva, 2466 - Bonsucesso

Horário de funcionamento: 7h às 19h

Atendimento: deve haver encaminhamento do Centro Diagnóstico

Centro de Diagnóstico Espaço Girassol