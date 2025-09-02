Diário do Nordeste
1º Espaço Girassol para jovens com TEA é inaugurado em Fortaleza; veja como será atendimento

Equipamento de referência tem equipe multidisciplinar para atender fila com milhares de pessoas com neurodivergências e outros transtornos

Escrito por
e
(Atualizado às 12:11)
Ceará
Foto de uma criança brincando em um espaço de terapia com colchonetes coloridos, enquanto adultos acompanham outras atividades ao fundo.
Legenda: Crianças e adolescentes devem obter encaminhamento de Centro Diagnóstico para acessar o equipamento
Foto: Thiago Gadelha

O primeiro Espaço Girassol de Fortaleza, destinado à assistência de crianças e adolescentes com suspeita de transtornos do neurodesenvolvimento e sofrimento psíquico, foi inaugurado na manhã desta terça-feira (2), no bairro Bonsucesso. Os atendimentos serão iniciados já a partir dessa semana. 

O novo espaço fica anexo à Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, e é o primeiro dos 12 equipamentos do tipo - um em cada regional - que devem ser criados em Fortaleza, conforme promessa de campanha do prefeito Evandro Leitão.

Na inauguração, o gestor destacou que o projeto reflete o compromisso de transformar Fortaleza em uma capital mais inclusiva. Para isso, indicou que ainda em 2025 deve ser inaugurado o Espaço da Regional 6 e, no próximo ano, implantar “mais quatro ou cinco”.

“Nós iremos avançar e jogar luzes para aqueles e aquelas que muitas vezes não são vistos pelo poder público, que são as pessoas que possuem alguma deficiência”, afirmou.

Foto de um menino em cadeira de rodas percorre um corredor branco iluminado, com paredes decoradas por desenhos coloridos.
Legenda: Equipe do local é especializada no atendimento a pessoas com deficiência
Foto: Thiago Gadelha

A previsão da gestão é que, inicialmente, sejam realizados mais de 3.800 atendimentos mensais, entre individuais e coletivos. O espaço é formado por uma equipe multidisciplinar com neuropediatras, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e médicos.

O Espaço Girassol não é um equipamento porta aberta. Ou seja, para serem acolhidas, as famílias deverão ser encaminhadas pelo Centro de Diagnóstico Espaço Girassol, inaugurado no dia 12 de agosto, no bairro Edson Queiroz.  

O local é destinado a crianças e adolescentes (até 17 anos) que precisam obter laudo de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e outras neurodivergências.

Foto de fachada colorida em formato de girassol identifica o “Espaço Girassol”, da Prefeitura de Fortaleza, enquanto pessoas entram no prédio da unidade de saúde ao fundo.
Legenda: Espaço funciona dentro da Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no bairro Bonsucesso
Foto: Thiago Gadelha

A presidente do Comitê de Governança do Plano Fortaleza Inclusiva e idealizadora do Espaço Girassol, a primeira-dama Cristiane Leitão, ressaltou a “urgência” na abertura dos equipamentos, pois há uma fila de cerca de 25 mil pessoas aguardando laudos e mais 5 mil à espera de atendimento.

“A partir do momento em que a criança é laudada, é fechado o diagnóstico, ela precisa de um atendimento de qualidade. Precisamos olhar a inclusão e fazer a real inclusão. A gente tem que tirar do papel e executar ações, levar políticas públicas olhando para a pessoa com deficiência”, lembrou.

Ceará

Evandro lança Guarda Comunitária Escolar de Fortaleza; 12 viaturas reforçarão segurança

teaser image
Ceará

Videomonitoramento em Fortaleza pode multar quem usa celular parado no sinal vermelho; veja detalhes

Qual é a diferença entre Centro e Espaço Girassol?

O Espaço Girassol é o local onde os pacientes já laudados buscarão tratamento. Embora tenha “Espaço Girassol” no nome, o Centro de Diagnóstico tem o objetivo de se chegar a um laudo para esses pacientes.

No caso do Centro, a capacidade inicial é de realizar 1.500 atendimentos por mês, ampliando para 3.300 mensais até novembro. As equipes são formadas por profissionais da neuropediatria, neuropsicologia, psiquiatria, pediatria, oftalmologia e ortopedia.

Serviço

Espaço Girassol da Regional 5

  • Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho - Av. Osório de Paiva, 2466 - Bonsucesso
  • Horário de funcionamento: 7h às 19h
  • Atendimento: deve haver encaminhamento do Centro Diagnóstico

Centro de Diagnóstico Espaço Girassol

  • R. Professor Juraci M Oliveira - Bairro Edson Queiroz
  • Horário de funcionamento: 8h às 17h
  • Atendimento: deve haver encaminhamento do Posto de Saúde

