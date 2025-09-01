Diário do Nordeste
Evandro lança Guarda Comunitária Escolar de Fortaleza; 12 viaturas reforçarão segurança

Cada viatura, segundo a Prefeitura, ficará vinculada a um território do Pacto Pela Segurança Cidadã

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 22:12)
Ceará
Prefeito Evandro Leitão
Foto: Beatriz Boblitz

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), lançou, nesta segunda-feira (1º), a Guarda Comunitária Escolar (GCE) da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). Ao todo, 12 viaturas serão usadas para reforçar a segurança nas unidades de ensino municipal, somando-se aos Pelotões das Regionais.

"A criação da Guarda Comunitária Escolar é mais uma ação do nosso plano de reestruturação da segurança municipal. Estamos entregando 12 viaturas, com um efetivo de 72 pessoas que vão atuar diretamente nas unidades de ensino, garantindo mais tranquilidade para estudantes, professores e toda a comunidade escolar”, afirmou o prefeito.

O lançamento da ação foi feito na sede do Centro Integrado de Segurança de Fortaleza (Cisfor). Cada viatura, segundo a Prefeitura, ficará vinculada a um território do Pacto Pela Segurança Cidadã, e as equipes são formadas por guardas municipais que concluíram o Curso de Prevenção e Guarda Comunitária (CPGCOM).

A iniciativa integra o sistema de segurança do Estado, ampliando o patrulhamento e a prevenção nas escolas, principalmente durante a entrada e saída dos estudantes.

“Sabemos que a segurança é um grande desafio, mas seguimos firmes, realizando avanços como nomeação de novos guardas, qualificação do efetivo e o alinhamento com as forças de segurança estaduais e nacionais, para levar cada vez mais proteção à população da nossa cidade", complementou Evandro.

ABORDAGEM HUMANIZADA

Segundo o titular da Corregedoria da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), Cel Márcio Oliveira, a Guarda Comunitária Escolar terá uma abordagem humanizada, se aproximando das comunidades e estudantes.

“A Guarda Comunitária Escolar atuará com mais proximidade das comunidades, criando vínculos com alunos, professores e famílias, garantindo mais segurança e um cuidado ainda maior com o ambiente escolar”, afirmou o gestor.

PATRULHAMENTO OSTENSIVO

A Guarda Comunitária Escolar atuará em parceria com a Célula de Segurança Escolar da Secretaria Municipal de Educação, realizando rondas diárias e patrulhamento ostensivo, especialmente no entorno de escolas municipais que necessitem de maior atenção da segurança.

Entre as ações implementadas, ainda de acordo com a Prefeitura, estão a presença de guardas na entrada e saída de alunos, a participação em reuniões de pais e mestres e o monitoramento contínuo das escolas em seu entorno, por meio de câmeras e sistemas de segurança que integram o videomonitoramento de Fortaleza. 

As viaturas da frota, modelo Duster, seguem a identidade visual da Inspetoria, com adesivação em tons de azul royal e brasão específico.

De acordo com a diretora-geral da GMF, inspetora Cristiane Fernandes, agentes da Guarda Comunitária Escolar passaram por capacitações especiais.

"Todos os agentes passaram por capacitação com foco em mediação de conflitos, abordagem comunitária e uso diferenciado da força. Esse preparo garante que estejamos ainda mais próximos da comunidade escolar, assegurando que nossas crianças possam usufruir do direito à educação com tranquilidade e segurança”, afirmou a inspetora.

