Foto da mesa da Câmara na sessão desta quarta-feira (29).

PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova Plano Plurianual 2026-2029

A peça de planejamento prevê um orçamento total de R$ 70,5 bi para os próximos quatro anos.

Bruno Leite 29 de Outubro de 2025
Foto da mesa da Câmara Municipal de Fortaleza nesta quarta-feira (22), com os vereadores Adail Júnior e Aguiar Toba, quando foi aprovado o PPA 2026-2029 em primeira discussão

PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova PPA 2026-2029 em 1ª discussão; projeto voltará a ser apreciado

Plano é o primeiro elaborado pela gestão do prefeito Evandro Leitão (PT)

Bruno Leite 22 de Outubro de 2025
Foto da mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza

PontoPoder

Empréstimo de R$ 200 milhões da Prefeitura de Fortaleza é aprovado na Câmara Municipal

Vereadores indicaram falta de transparência no projeto de lei, mas governistas defenderam necessidade da medida

Bruno Leite 14 de Outubro de 2025
Foto de Evandro na cerimônia de posse no Paço Municipal

PontoPoder

Mais recursos e novos programas: as diferenças do PPA do Governo Sarto e do Governo Evandro

Peça de planejamento tramita no Legislativo municipal e irá nortear ação do Município ao longo dos próximos quatro anos

Bruno Leite 13 de Outubro de 2025
Foto mostra membros da Federação PRD e Solidariedade em reuniões com Elmano de Freitas e Evandro Leitão

PontoPoder

Federação PRD-Solidariedade oficializa apoio à reeleição de Elmano, de olho na disputa de 2026

Partidos oficializaram entrada na base governista após reuniões com o governador e Evandro Leitão

Marcos Moreira 10 de Outubro de 2025
Bruno Mesquita (PSD), líder do Governo Evandro na Câmara Municipal de Fortaleza, na tribuna da Casa Legislativa

PontoPoder

Líder de Evandro dá crise no transporte como sanada e não descarta reajuste de incentivo ou tarifa

Bruno Mesquita (PSD) afirmou que data-base para conclusão da negociação com empresas é novembro

Bruno Leite 07 de Outubro de 2025
Carros e motos em avenida de São Paulo.

Ceará

Fortaleza fará teste de faixas exclusivas para motos em duas avenidas

As primeiras "faixas azuis" serão instaladas nas avenidas Humberto Monte e Santos Dumont

Luana Severo e João Lima Neto 06 de Outubro de 2025
Foto de Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, de capacete durante visita em obra do Município

PontoPoder

Como o Orçamento de Fortaleza até 2029 reflete promessas de Evandro durante a campanha eleitoral

Diário do Nordeste listou as propostas e consultou especialistas, que avaliaram as convergências e opinaram sobre possíveis melhoramentos

Bruno Leite 24 de Setembro de 2025
Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza durante sessão. Na mesa diretora, estão parlamentares sentados, com bandeiras do Brasil, do Ceará e de Fortaleza ao fundo, além de um crucifixo na parede. À direita, um vereador fala na tribuna, enquanto é transmitido em um telão com o brasão da Câmara. Há vereadores e assessores sentados nas cadeiras semicirculares, alguns utilizando celulares ou fazendo anotações.

PontoPoder

Ajuste fiscal da Prefeitura de Fortaleza prevê restrições caso despesas superem 95% das receitas

Até o terceiro bimestre de 2025, essa relação em Fortaleza estava em 94%; conheça as 10 medidas do projeto

Ingrid Campos 23 de Setembro de 2025
Foto da fachada da Santa Casa de Fortaleza

PontoPoder

Câmara Municipal aprova criação de cargos na comissão de intervenção da Santa Casa de Fortaleza

Medida regulamenta decreto que instituiu a intervenção, baixado em julho

Bruno Leite 17 de Setembro de 2025
