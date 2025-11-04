Elmano pede R$ 200 mi em emendas para Saúde do Ceará; Evandro quer R$ 75 mi para o IJF

O governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), se reuniram com a bancada federal do Ceará, nesta terça-feira (4), em Brasília, para discutir o destino das emendas parlamentares de bancada do próximo ano.

Ao todo, deputados e senadores têm R$ 415 milhões para destinar a projetos e ações de interesse da população. Essas emendas são de execução obrigatória, portanto, o Executivo deve obedecer a alocação de verbas conforme indicado pelos congressistas.

Desse montante, Elmano defendeu que cerca de 50% seja destinado à Saúde do Ceará. Ele ressaltou que os parlamentares já "ajudaram muito o Estado para levar o tratamento do câncer para o Interior".

"Neste ano, estamos solicitando à bancada, junto com o prefeito Evandro Leitão, uma priorização para a Saúde do Ceará, para continuarmos levando e expandindo o tratamento do câncer" Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará

Ele acrescentou que os recursos devem ser injetados nas obras dos hospitais regionais, incluindo o de Iguatu, de Baturité e o de Crateús, que está em execução.

"Para você ter uma ideia, a previsão de manutenção do Hospital Universitário do Ceará é de mais de R$ 800 milhões por ano. Portanto, nós temos muita necessidade de recursos para fazer essa ampliação", disse.

Além disso, segundo o governador, os investimentos nos hospitais regionais superam a marca de R$ 500 milhões. "A colaboração da bancada ajuda muito no processo que estamos fazendo, mas evidentemente o Estado usará recursos próprios para fazer todas as suas metas, mas os recursos da bancada federal são muito importantes para melhorarmos a saúde pública para o povo cearense", concluiu.

Reforço para o IJF

Acompanhando o governador, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, também foi em busca de recursos para o Instituto Dr. José Frota (IJF). O petista solicitou R$ 3 milhões de cada congressista, o que totaliza um investimento na ordem de R$ 75 milhões — considerando os 22 deputados federais e três senadores.

"No final do ano passado, ainda não tínhamos nem assumido a Prefeitura de Fortaleza, estivemos aqui no Congresso conversando e foram destinados recursos para a Saúde de Fortaleza. Isso ajudou muito para que nos mantivéssemos e recuperássemos a Saúde", ressaltou o prefeito.

"Agora, estamos neste segundo momento de investimentos, recuperando toda a nossa rede física da saúde", completou.