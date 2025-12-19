Diário do Nordeste
Após críticas, Evandro diz que vai retirar grama sintética da Praça do Ferreira

Vegetação natural é apontada como forma de amenizar temperatura no local.

Escrito por
e
Ceará
Canteiro de grama sintética na Praça do Ferreira, em Fortaleza, com uma placa de concreto no primeiro plano, emoldurado por longos bancos de madeira em uma praça movimentada. Edifícios históricos e vegetação urbana são visíveis ao longe, sob a luz do sol.
Legenda: Grama artificial não estava prevista no projeto original de reforma da Praça.
Foto: Kid Júnior.

A substituição da grama natural por material sintético na requalificação da Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, provocou críticas à gestão municipal nas redes sociais. Com a repercussão, o prefeito Evandro Leitão (PT) informou que vai retirar o piso e retomar a cobertura orgânica.

“Eu irei trocar, não tem nenhum problema”, afirmou em entrevista à Verdinha FM 92.5 e ao Diário do Nordeste, nesta sexta-feira (19). “Se a população está solicitando o retorno – mesmo sendo um universo de pouquíssimas de pessoas –, eu posso rever”.

O prefeito reconhece que autorizou o uso do material artificial devido às condições térmicas e hidrológicas da capital. “Eu, como morador, acho que temos uma cidade com a temperatura altíssima, com dificuldade de água, de operacionalizar e de ficar aguando esses locais. Optei por colocar grama sintética tendo em vista essa realidade”, disse. 

No entanto, o gestor ressaltou: “não tenho dificuldade em mudar uma decisão”. Ele também sinalizou que o uso da grama sintética pode ser revisto para futuras obras da Prefeitura.

A nova Praça do Ferreira foi entregue no último dia 26 de novembro. A substituição da grama natural não constava no projeto original da reforma,e pegou defensores do meio ambiente de surpresa.

“Uma praça gigante com poucas árvores, ficou super quente”, relatou uma mulher nas redes sociais. “Impermeabilização do solo ficou com Deus”, disse outro usuário. “Tanta forração nativa, de baixo custo e quase que zero manutenção…”, comentou um paisagista.

Importância da grama natural

Especialistas ressaltam que a grama natural exerce funções ambientais importantes, como a absorção de água, troca térmica e amenização do calor, serviços que o material sintético não desempenha.

A utilização da grama artificial é mais frequente em áreas esportivas ou locais de alto desgaste, como campos de futebol, onde uniformidade e resistência são prioridades.

No início deste mês, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) afirmou que a escolha do material para a Praça foi adotada “para garantir maior durabilidade, praticidade na manutenção e melhor aproveitamento do espaço pelos frequentadores”.

A Pasta complementou que o projeto também foi responsável pelo plantio de 26 novas árvores de diversas espécies, “que contribuem para o conforto térmico da área, oferecendo mais sombra e melhor qualidade ambiental”.

Obra de requalificação

Entregue em parceria entre Prefeitura de Fortaleza e Governo do Estado, a requalificação da Praça do Ferreira recebeu investimento de R$ 8 milhões e incluiu:

  • substituição completa do piso;
  • instalação de travessias elevadas;
  • requalificação dos passeios com foco em acessibilidade;
  • novos quiosques;
  • reforma da fonte da Coluna da Hora;
  • instalação de paraciclos.

Durante a entrega, Evandro afirmou que a intervenção marca “o início do resgate do Centro”, com outras ações previstas para a Praça da Bandeira, Passeio Público e Rua Senador Pompeu.

