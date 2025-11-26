Diário do Nordeste
Nova Praça do Ferreira é entregue: 'Início do resgate do Centro'

Novas mudanças devem seguir pela Praça da Bandeira e Praça do Passeio Público.

Escrito por
Bergson Araujo Costa e Maria Clarice Sousa* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:05)
Ceará
Foto da Praça do Ferreira.
Legenda: Obra foi entregue dentro do prazo estipulado.
Foto: Kid Jr / SVM.

A requalificação da Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, foi entregue na noite desta quarta-feira (26). A obra, segundo o prefeito Evandro Leitão (PT), demandou R$ 8 milhões, sendo pago em uma parceria entre Prefeitura e Governo do Estado. Segundo o gestor municipal, '"esse é o início do resgate do Centro".

“É importante que se diga que esse é o início do resgate do centro da cidade. A Praça de Ferreira, ela pulsa, é o pulmão, é o coração do nosso centro [...] É uma demonstração que nós iremos ter uma grande intervenção aqui no centro da cidade”, afirmou Evandro Leitão, em coletiva de imprensa.

O chefe do executivo municipal adiantou que as novas mudanças devem seguir pela Praça da Bandeira, Praça do Passeio Público, e um complexo deve ser entregue na Senador Pompeu. 

Além disso, Evandro disse que são feitos um complexo de CAPS, de Centro de Educação Infantil (CEI), e de Espaço Girassol.

QUIOSQUES PRAÇA DO FERREIRA

Sobre as ocupações dos quiosques que ficam localizados na Praça, Evandro afirmou que será aberto um processo licitatório. "Nós iremos fazer um processo licitatório desses quiosques”, garantiu o gestor.

PROJETO DE R$ 4,5 BILHÕES

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), também participou da cerimônia de entrega da Praça. Durante o evento, o petista lançou o Fortalece, programa entre Prefeitura e Governo do Estado de R$ 4,5 bilhões.

“A nossa aliança de Fortaleza com o Estado do Ceará, para fazer os investimentos da ordem de R$ 4,5 bilhões na área da saúde, na área da infraestrutura, na área da educação, da mobilidade urbana, para melhorar a cidade por inteiro”, afirmou Elmano.

Segundo o governador, do Executivo estadual serão mais de 3 bilhões, enquanto a prefeitura deve entrar na parceria com cerca de 1 bilhão.

SOBRE A OBRA

Foto da Nova Praça do Ferreira.
Legenda: Praça recebeu fontes de água iluminada.
Foto: Kid Jr / SVM.

As obras de requalificação tiveram a ordem de serviço assinadas no dia 8 de julho, em cerimônia com a presença do governador Elmano de Freitas e do prefeito Evandro Leitão.

As intervenções ocorreram com apoio da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), e foram entregues dentro do prazo estipulado.

O projeto da reforma é do arquiteto Fausto Nilo. Entre as mudanças estão a mudança completa do piso, instalação de travessias elevadas para pedestres, requalificação dos passeios com foco em acessibilidade, construção de novos quiosques, reforma da fonte da Coluna da Hora e instalação de paraciclos.

Estagiária sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita*.

