Elmano começa a receber deputados em meio à antecipação do debate eleitoral

Em meio a um ambiente de antecipação eleitoral no Ceará, puxado pelas movimentações da oposição, o governador Elmano de Freitas (PT) iniciou nesta quarta-feira (26) uma série de reuniões com os deputados estaduais da base aliada, no Palácio da Abolição. O movimento, além de administrativo, tem um componente claramente político: aproximar os parlamentares num momento de burburinho por insatisfações na base.

A iniciativa, divulgada como um esforço para “discutir investimentos e projetos voltados ao desenvolvimento do Estado”, é uma tentativa de fortalecer pontes com os parlamentares. Na Assembleia, governistas têm se queixado da ausência de um canal mais direto com o governador. As insatisfações chegaram, inclusive, ao presidente da Casa, Romeu Aldigueri.

“O objetivo é dialogar com os deputados sobre as demandas nos municípios para, juntos, trabalharmos para melhorar a vida dos cearenses”, diz o governador em nota enviada à Coluna.

Veja também Inácio Aguiar Após 20 anos, consenso põe fim à disputa histórica sobre as barracas da Praia do Futuro Inácio Aguiar Elmano e Evandro vão anunciar pacote de R$ 4 bilhões de investimentos em Fortaleza

Ansiedade eleitoral e pressões regionais

As conversas ocorrem num momento em que a oposição, liderada por nomes como Ciro Gomes (PSDB) e Capitão Wagner (União Brasil), tenta pautar o debate político no Estado com foco em 2026. A movimentação adversária tem dado ressonância a críticas contra o governo e acende o sinal de alerta na base governista.

Deputados estaduais têm, geralmente, demandas locais como obras e intervenções na saúde e na segurança. Sem recursos próprios, eles dependem do respaldo do Executivo para manter capital político nas regiões onde atuam.

Articuladores do governo negam distanciamento e atribuem possíveis críticas a particularidades do momento pré-eleitoral individual de cada um dos parlamentares. Segundo os interlocutores, o contato do governador com os deputados vai mostrar tudo que está em andamento no Estado em cada uma de suas bases, muitas demandas, dentre as quais estão as indicadas pelo parlamento.

Cenário de disputa: necessidade de coesão

A antecipação da agenda eleitoral impõe ao Palácio da Abolição uma necessidade: reforçar a unidade em torno do projeto de continuidade, tendo em vista o projeto do governador de reeleição.