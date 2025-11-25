Diário do Nordeste
Elmano e Evandro vão anunciar pacote de R$ 4 bilhões de investimentos em Fortaleza

Programa, batizado de "Fortalece", vai atuar em eixos como educação, segurança, infraestrutura e habitação

Escrito por
Inácio Aguiar producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:18)
Inácio Aguiar
Legenda: Prefeito e governador vão anunciar um pacote de novos investimentos na Capital
Foto: Reprodução/Redes Sociais

O governador Elmano de Freitas e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, ambos do PT, vão anunciar um pacote de investimentos que supera R$ 4 bilhões na Capital cearense. O anúncio da estratégia conjunta vai acontecer nesta quarta-feira (26), às 17h, durante a entrega da requalificação da Praça do Ferreira, no Centro. 

O programa, batizado de “Fortalece”, terá aumento de investimentos públicos em eixos como educação, infraestrutura, habitação, segurança pública e ações sociais. 

A iniciativa reforça a parceria administrativa e política entre os dois gestores e ocorre às vésperas de 2026, quando Elmano deverá tentar à reeleição ao governo do Estado.  

O pacote também joga luz nos investimentos da Prefeitura da Capital pois vai se iniciar às vésperas de Evandro completar o primeiro ano de gestão no Município.