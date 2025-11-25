Elmano e Evandro vão anunciar pacote de R$ 4 bilhões de investimentos em Fortaleza

O governador Elmano de Freitas e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, ambos do PT, vão anunciar um pacote de investimentos que supera R$ 4 bilhões na Capital cearense. O anúncio da estratégia conjunta vai acontecer nesta quarta-feira (26), às 17h, durante a entrega da requalificação da Praça do Ferreira, no Centro.

A iniciativa reforça a parceria administrativa e política entre os dois gestores e ocorre às vésperas de 2026, quando Elmano deverá tentar à reeleição ao governo do Estado.