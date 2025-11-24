Declaração de Ciro Nogueira anima governistas sobre apoio da federação em 2026

Uma publicação feita nas redes sociais pelo presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, movimentou os bastidores da política no Ceará e animou aliados do governador Elmano de Freitas (PT) sobre a eleição em 2026. Nogueira revelou que o processo de registro da federação entre PP e União Brasil, batizada de União Progressista, já foi protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e defendeu que a prioridade do conjunto deve ser a formação de bancadas estaduais e no Congresso Nacional.

Nos bastidores, o gesto foi interpretado no governismo como um sinal de que os diálogos locais com partidos da federação podem avançar rumo a uma composição formal na próxima eleição.

A fala de Ciro, ao criticar a “falta de bom senso e de estratégia” da direita nacional, foi vista como uma brecha para alianças mais pragmáticas nos estados, a depender do cenário político de cada unidade da federação. Com a entrada do registro no TSE nos próximos dias, consolidada a Federação, diante da falta de bom senso e de estratégia no centro e na direita, irei defender junto ao presidente Rueda que o nosso foco principal sejam as eleições estaduais e as nossas bancadas. — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) November 19, 2025 No Ceará, onde o Progressistas já participa do governo e o União Brasil está dividido, o movimento pode ser decisivo.

Dividido, União Brasil mantém janela aberta

O União Brasil filiou, recentemente, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, num evento marcado por críticas à atual gestão estadual. O ato deu indicações claras de que o partido segue mesmo na oposição no Ceará.

No entanto, logo após a cerimônia, o presidente nacional da sigla, Antônio Rueda, posou para fotos ao lado de deputados federais cearenses governistas, como Moses Rodrigues e Fernanda Pessoa, sinalizando uma janela de negociação.

A indefinição do União Brasil fortalece a tese de que a declaração de Ciro Nogueira pode exercer influência nos rumos no Ceará.

Se a prioridade da União Progressista for a disputa presidencial e o alinhamento com nomes da direita, há tendência de apoio a candidaturas opositoras a Elmano.

Por outro lado, ao adotar uma estratégia de fortalecimento regional, abre-se margem para alianças com partidos de esquerda, como o PT.

Tempo de TV e fundo eleitoral tornam federação peça-chave na eleição

O peso da União Progressista na eleição de 2026 vai além da força simbólica. Como federação, ela terá direito a um tempo robusto de propaganda eleitoral e a recursos significativos do fundo partidário e eleitoral. Isso faz com que o apoio formal do grupo seja um ativo altamente cobiçado entre os pré-candidatos ao Governo do Ceará. Hoje, o Progressistas, que integra a base de Elmano e comanda a importante Secretaria das Cidades, já é considerado pelo governo um aliado estratégico.

No comando estadual do partido, o deputado federal AJ Albuquerque e seu pai, Zezinho Albuquerque, mantêm interlocução direta com o governador. Agora, com o avanço da federação, a articulação se amplia para além do PP, exigindo costuras com o União Brasil.