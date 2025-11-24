Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Declaração de Ciro Nogueira anima governistas sobre apoio da federação em 2026

Presidente do Progressistas, Nogueira sinalizou que vai defender prioridade para a eleição de bancadas estaduais

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
Inácio Aguiar
Legenda: Nacionalmente, a federação União Progressista enfrenta dificuldades de alinhamento sobre a eleição de 2026
Foto: Divulgação/União Brasil

Uma publicação feita nas redes sociais pelo presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, movimentou os bastidores da política no Ceará e animou aliados do governador Elmano de Freitas (PT) sobre a eleição em 2026. Nogueira revelou que o processo de registro da federação entre PP e União Brasil, batizada de União Progressista, já foi protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e defendeu que a prioridade do conjunto deve ser a formação de bancadas estaduais e no Congresso Nacional. 

Nos bastidores, o gesto foi interpretado no governismo como um sinal de que os diálogos locais com partidos da federação podem avançar rumo a uma composição formal na próxima eleição.  

A fala de Ciro, ao criticar a “falta de bom senso e de estratégia” da direita nacional, foi vista como uma brecha para alianças mais pragmáticas nos estados, a depender do cenário político de cada unidade da federação.

No Ceará, onde o Progressistas já participa do governo e o União Brasil está dividido, o movimento pode ser decisivo. 

Dividido, União Brasil mantém janela aberta 

O União Brasil filiou, recentemente, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, num evento marcado por críticas à atual gestão estadual. O ato deu indicações claras de que o partido segue mesmo na oposição no Ceará. 

No entanto, logo após a cerimônia, o presidente nacional da sigla, Antônio Rueda, posou para fotos ao lado de deputados federais cearenses governistas, como Moses Rodrigues e Fernanda Pessoa, sinalizando uma janela de negociação. 

A indefinição do União Brasil fortalece a tese de que a declaração de Ciro Nogueira pode exercer influência nos rumos no Ceará.  

Se a prioridade da União Progressista for a disputa presidencial e o alinhamento com nomes da direita, há tendência de apoio a candidaturas opositoras a Elmano.  

Por outro lado, ao adotar uma estratégia de fortalecimento regional, abre-se margem para alianças com partidos de esquerda, como o PT. 

Tempo de TV e fundo eleitoral tornam federação peça-chave na eleição 

O peso da União Progressista na eleição de 2026 vai além da força simbólica. Como federação, ela terá direito a um tempo robusto de propaganda eleitoral e a recursos significativos do fundo partidário e eleitoral. Isso faz com que o apoio formal do grupo seja um ativo altamente cobiçado entre os pré-candidatos ao Governo do Ceará.

Hoje, o Progressistas, que integra a base de Elmano e comanda a importante Secretaria das Cidades, já é considerado pelo governo um aliado estratégico. 

No comando estadual do partido, o deputado federal AJ Albuquerque e seu pai, Zezinho Albuquerque, mantêm interlocução direta com o governador. Agora, com o avanço da federação, a articulação se amplia para além do PP, exigindo costuras com o União Brasil.  

A sinalização nacional dada por Ciro Nogueira oferece, neste contexto, uma carta a ser explorada politicamente por Elmano e seus articuladores. 

 