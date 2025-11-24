Lula volta ao Ceará para lançar Polo Automotivo e iniciar produção do Chevrolet Spark

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna ao Ceará no dia 3 de dezembro para participar do lançamento oficial do Polo Automotivo do Ceará, em Horizonte. A confirmação da viagem ocorreu após articulação do governador Elmano de Freitas com o presidente da General Motors na América do Sul, Santiago Chamorro, que acompanha a instalação da montadora na planta cearense.

O anúncio da data foi feito no domingo (23) pelo acionista da Planta Automotiva do Ceará (Pace), Rodrigo Teixeira, durante o Salão do Automóvel, em São Paulo. Segundo ele, a produção começa no mesmo dia. “Chamamos de Polo Automotivo porque a proposta é desenvolver tecnologia, não apenas montar veículos”, disse.

Veja também Inácio Aguiar Congresso Nacional realiza sessão em homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa cearense Inácio Aguiar Congresso Nacional realiza sessão em homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa cearense

Ambiente favorável e projeção econômica

Rodrigo afirmou que o Ceará reúne “boa legislação, ambiente de negócios e mão de obra qualificada”, destacando a chegada do ITA ao Estado. Para Elmano, o polo será vetor de empregos qualificados, inovação e competitividade industrial.

O Governo do Ceará mantém estande da Adece no Salão do Automóvel, onde apresenta a Planta Automotiva do Ceará e o Chevrolet Spark, primeiro modelo a ser produzido na unidade.

Polo de Horizonte

Instalado na antiga fábrica da Troller, o projeto tem investimento inicial de R$ 400 milhões e previsão de 9 mil empregos. A âncora é a PACE, da Comexport, que atua com diversas marcas no Brasil. A GM iniciará a produção do Spark em modelo SKD, com expectativa de 8.800 unidades em 2026.