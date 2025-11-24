Lula volta ao Ceará para lançar Polo Automotivo e iniciar produção do Chevrolet Spark
Visita foi articulada pelo governador Elmano e pelo presidente da GM na América do Sul, Santiago Chamorro
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna ao Ceará no dia 3 de dezembro para participar do lançamento oficial do Polo Automotivo do Ceará, em Horizonte. A confirmação da viagem ocorreu após articulação do governador Elmano de Freitas com o presidente da General Motors na América do Sul, Santiago Chamorro, que acompanha a instalação da montadora na planta cearense.
O anúncio da data foi feito no domingo (23) pelo acionista da Planta Automotiva do Ceará (Pace), Rodrigo Teixeira, durante o Salão do Automóvel, em São Paulo. Segundo ele, a produção começa no mesmo dia. “Chamamos de Polo Automotivo porque a proposta é desenvolver tecnologia, não apenas montar veículos”, disse.
Veja também
Ambiente favorável e projeção econômica
Rodrigo afirmou que o Ceará reúne “boa legislação, ambiente de negócios e mão de obra qualificada”, destacando a chegada do ITA ao Estado. Para Elmano, o polo será vetor de empregos qualificados, inovação e competitividade industrial.
O Governo do Ceará mantém estande da Adece no Salão do Automóvel, onde apresenta a Planta Automotiva do Ceará e o Chevrolet Spark, primeiro modelo a ser produzido na unidade.
Polo de Horizonte
Instalado na antiga fábrica da Troller, o projeto tem investimento inicial de R$ 400 milhões e previsão de 9 mil empregos. A âncora é a PACE, da Comexport, que atua com diversas marcas no Brasil. A GM iniciará a produção do Spark em modelo SKD, com expectativa de 8.800 unidades em 2026.