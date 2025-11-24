Congresso Nacional realiza sessão em homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa cearense
Sessão solene marca trajetória do Parlamento cearense e reforça articulação institucional
A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) será homenageada nesta segunda-feira (24) em sessão solene conjunta do Congresso Nacional, em Brasília.
A iniciativa, proposta pela senadora Augusta Brito (PT), pela deputada federal Fernanda Pessoa (União) e pelo deputado Pedro Lucas Fernandes (União-MA), ocorrerá no Plenário da Câmara dos Deputados, às 14h, e reconhece os 190 anos de funcionamento contínuo do Parlamento cearense.
Trajetória
Ao longo de 2025, a Alece promoveu eventos, exposições e publicações que marcaram a data. A celebração destaca a trajetória da Casa como espaço de debate político e produção legislativa que atravessou diferentes fases da história do Estado e do País.
O presidente da Assembleia, deputado Romeu Aldigueri (PSB), vê na homenagem uma oportunidade de projetar nacionalmente o trabalho desenvolvido pela instituição, especialmente em áreas como transparência, modernização administrativa e aproximação com a sociedade.