Exposição sobre vida e obra de Fausto Nilo ocupa a Casa de Antônio Conselheiro, em Quixeramobim

Uma mostra que reúne acervo inédito do compositor, arquiteto e urbanista Fausto Nilo ocupa, a partir desta sexta-feira (30), a Casa de Antônio Conselheiro, equipamento cultural localizado em Quixeramobim. Com curadoria de Jéssica Marques, a exposição de longa duração “Fausto Nilo: o tempo e o lugar” celebra o aniversário de 80 anos do artista, comemorado em abril deste ano.

O evento de inauguração da mostra acontece às 19h e é aberto ao público. Na ocasião, haverá um cerimonial em homenagem a Fausto Nilo – que estará presente no lançamento –, uma visita guiada pela exposição e apresentações musicais de Juruviara e Azanias.

Legenda: Casa de Antônio Conselheiro está localizada no Centro de Quixeramobim Foto: Tarcísio Filho/Divulgação

O lugar escolhido para sediar a mostra é ponto de partida para conhecer os primeiros anos de vida de Fausto Nilo: a casa onde nasceu o líder religioso Antônio Conselheiro, hoje gerida pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE) em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM), também abrigou a família do arquiteto entre o fim da década de 40 e a década de 50. Foi lá que Fausto viveu, com os pais e os irmãos, durante toda a primeira década de vida.

Pensando na “mística” da residência e na Quixeramobim bucólica onde Fausto cresceu, a curadoria da exposição buscou resgatar obras de do artista sob uma perspectiva afetiva, incluindo, também, objetos de estima pessoal da família, a exemplo do livro de cantorias da irmã do arquiteto, Selma Costa.

“A exposição se desenha através desse caminho da memória afetiva. Por meio disso, houve toda uma construção, entrelaçando acervo físico e trazendo também instalações artísticas”, explica Jéssica Marques. “O público vai poder conferir essas histórias e esse lugar através desse olhar do Fausto e dessa geração da década de 50”, completa.

Legenda: Livro de cantorias e paródias de Selma Costa, irmã de Fausto Nilo Foto: Acervo pessoal

O acervo – que inclui desenhos à mão livre, projetos de arquitetura, matérias de revistas e fotos de família – foi cedido pelo próprio Fausto e é dividido em quatro eixos curatoriais: “Casa tudo azul”, “Lugar de onde venho”, “Todo amor que existe” e “Eu tenho no coração uma voz de cristal”.

“Você vai aprofundando as camadas para compreender essa origem, de onde vem essa parte da construção que embasa a obra do Fausto”, pontua Jéssica.

Legenda: “Tela prateada da ilusão”, experiência sensorial com músicas e imagens relacionadas ao universo criativo de Fausto Nilo Foto: Tarcísio Filho/Divulgação

Segundo a curadora, a mostra segue aberta à visitação do público até 30 de agosto de 2025 – e, além do acervo, há uma série de ações artísticas e formativas planejadas para movimentar o espaço.

“Durante esse ano de realização da exposição, também foi desenhada toda uma programação contínua. Haverá programação com os parceiros de composição do Fausto, oficinas, cursos, enfim, uma programação bem diversa”, destaca.

Serviço

Abertura da exposição “Fausto Nilo: o tempo e o lugar”

Quando: Sexta-feira, 30 de agosto, às 19h

Onde: Casa de Antônio Conselheiro (rua Cônego Aureliano Mota, 210, Centro - Quixeramobim/CE)

Visitação gratuita até 30 de agosto de 2025