Grupos aproximam Paixão de Cristo das ruas em encenações gratuitas que evidenciam questões sociais

“Vai ser a realidade como ela é”. Proferida por um dos homens atendidos pela Casa São Francisco, centro de convivência para pessoas em situação de rua da Comunidade Católica Shalom, a frase antecedeu a apresentação no local do espetáculo “Às Margens - A Paixão de Cristo”, do Grupo Avia de Teatro, na última segunda-feira (14).

A fala do espectador evidencia o que montagens como essa e a da Cia. Teatral Acontece (CTA) propõem: a trajetória de morte e ressurreição de Jesus Cristo ecoa questões atuais que vão além do lado religioso e alcançam temas como vulnerabilidade, empatia e generosidade.

Levando a narrativa típica da Semana Santa para as ruas e espaços afins, os espetáculos “Às Margens”, do Grupo Avia, e “A Paixão de Cristo” da CTA apostam em olhar a Paixão sob um viés social e contemporâneo.

Paixão de Cristo “com impacto social”

A agenda da Semana Santa deste ano do Grupo Avia de Teatro foi aberta na Casa São Francisco, onde o espetáculo já havia sido apresentado em 2024. A gênese da obra, no entanto, foi em 2018, quando os artistas estavam iniciando os trabalhos no coletivo e o processo de “Às Margens”.

“A gente queria apresentar Jesus de uma forma diferente, porque a Paixão de Cristo já vem com um spoiler, todo mundo sabe como é a história: ele nasce, cresce, faz milagre, morre e ressuscita. Mas como contar isso de uma forma nova e impactante para a sociedade? Não apenas uma coisa cultural, tem a parte da religião, que muita gente se identifica, mas também com impacto social” Neide de Oliveira atriz, diretora e dramaturga do Grupo Avia de Teatro

O estopim para Neide de Oliveira, atriz, diretora e dramaturga do Avia, ocorreu quando, passando na Praça do Ferreira, ela viu um bebê com dias de vida em um colchão no chão.

“Fiquei pensando: ‘Meu Deus, se Jesus fosse nascer hoje, onde ele nasceria? Naquela época, ele nasceu numa estrebaria. E hoje? Poderia nascer na rua’”, partilha a artista ao Verso.

Legenda: Em "Às Margens", a cruz de madeira dá lugar a um carrinho utilizado por catadores de material reciclável Foto: Thiago Gadelha

Em um processo colaborativo, o grupo passou a “transformar esses momentos da Paixão de Cristo em momentos vividos na rua”, como define Neide.

As mulheres consoladas por Jesus são, hoje, as que perdem os filhos pela violência urbana. O despojamento das vestes de Cristo na Via Sacra, por sua vez, é interpretado como um espancamento sofrido nas ruas. A cruz de madeira, finalmente, dá lugar a um carrinho utilizado por catadores de material reciclável.

Atualizações e diálogos com as comunidades

O trabalho de referenciar e reconfigurar os elementos da narrativa clássica da Paixão também ocorreu no espetáculo da Cia. Teatral Acontece.

“Procuramos não mexer na essência da narrativa bíblica. Respeitamos muito isso, mas, do ponto de vista simbólico e estético, atualizamos alguns contextos regionais”, explica Felício da Silva, ator e professor da companhia.

“Maria e Maria Madalena são moças humildes do sertão lavadeiras de roupas, o Anjo Gabriel um pedinte disfarçado para se aproximar de Maria, a Tentação uma entidade fúnebre…”, exemplifica o artista.

Legenda: Mercado São Sebastião será palco da Paixão de Cristo da Cia. Teatral Acontece na sexta-feira (18) Foto: Acervo Cia Teatral Acontece

As apresentações de 2025 da Acontece marcam a 12ª vez que o grupo promove montagem da Paixão de Cristo. “A Cia. Teatral Acontece sempre teve sedes localizadas em bairros periféricos, longe dos bairros com maior fluxo de programações culturais. Em 2009 estávamos no bairro Farias Brito e queríamos dialogar com a comunidade”, contextualiza Felício.

“Foi daí que surgiu a ideia de conversar com os populares a partir da religião cristã tendo o teatro como meio para isto. No começo, por receio, assumimos a estética realista que é trabalhada nas comunidades de paróquia, túnicas, cenografia... Mas com o tempo, a gente foi assumindo mais a estética do teatro de rua e sua linguagem simbolista” Felício da Silva ator e professor da Cia. Teatral Acontece

Teatro de rua e com a rua

Seja em espaços públicos ou em apresentações voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, os espetáculos da Cia. Acontece e do Grupo Avia têm ligação direta com as ruas.

Para a CTA, por exemplo, ao “assumir” o teatro de rua como norteador da obra, um dos ganhos foi a “liberdade”. “(Ele) te dá liberdade para não depender de estruturas muito engessantes como a cenografia. O teatro de rua traz a possibilidade de adaptação a qualquer espaço”, explica Felício.

Legenda: Apresentações da Paixão de Cristo são 'grande oportunidade para o teatro conseguir essa aproximação com o tecido social', destaca Felício da Silva Foto: Acervo Cia Teatral Acontece / Divulgação

A companhia, elenca o artista, já se apresentou em frente a igrejas, em becos, no meio da rua e em hotéis, por exemplo. A próxima apresentação de “A Paixão de Cristo” da CTA será no Mercado São Sebastião, na Sexta-feira da Paixão (18).

“Os transeuntes param para assistir — a princípio por curiosidade. Eles querem saber o que está acontecendo ali. E aos poucos vão reconhecendo a narrativa bíblica e se envolvendo”, ressalta.

O diálogo, em especial emocional, é direto. “É muito comum ao final do espetáculo as pessoas estarem emotivas, chorando. Como artistas de teatro, conseguimos nos comunicar com o povo e a Paixão de Cristo é uma grande oportunidade para o teatro conseguir essa aproximação com o tecido social”, destaca.

Tal proximidade é também destacada por Neide no caso de “Às Margens”. A obra do Avia, por exemplo, será encenada na calçada em frente ao Theatro José de Alencar nesta quinta (17).

Legenda: Paixão de Cristo do Grupo Avia de Teatro aproxima narrativa de Jesus das ruas Foto: Thiago Gadelha

Não só as ruas, mas também os povos das ruas se conectam ao espetáculo. “A gente procura apresentar sempre o mais próximo das pessoas em situação de rua para a gente ter essa receptividade, entender se a peça funciona”, destaca Neide.

Causos relembrados pela artista comprovam essa relação. “Teve uma vez que a gente apresentou na Estação das Artes e uma pessoa em situação de rua invadiu a cena que Madalena vai jogada ao chão. Ele correu, abraçou a nossa atriz e disse as falas de Jesus, ‘aquele que não tiver nenhum pecado…’”, partilha.

“Outra vez a gente estava se apresentando na Praça do Ferreira e tinha crianças, elas entraram na cena, começaram a imitar. Jesus deitava no chão, elas deitavam do lado. Tinha uma boneca do cenário e uma encasquetou que queria. A gente não consegue não dar”, acrescenta Neide.

Legenda: "Quando a gente faz teatro de rua, a rua é viva e a gente não pode parar a rua quando está lá. Ela tem que continuar e a gente vai junto", defende a atriz e diretora Neide Oliveira Foto: Dayfe e Erick Lucas / Divulgação

É em contatos como esses que o diferencial das Paixões de Cristo do tipo é reafirmado. “Quando a gente faz teatro de rua, a rua é viva e a gente não pode parar a rua quando está lá. Ela tem que continuar e a gente vai junto”, ensina.

A integração entre a narrativa da Paixão, os espetáculos de teatro de rua e a rua em si reflete, ainda, uma mensagem forte dessas expressões artísticas: aquela em prol da aproximação e empatia entre as pessoas.

“A dor do outro é importante para a gente. O que o outro sofre, seja na rua, seja dentro do melhor apartamento, é uma dor real. Se a gente fosse um pouquinho mais aberto a escutar, a compartilhar o que a gente tem... Não estou falando nem de dinheiro, nem de comida, mas da escuta ativa, do não julgamento, da acolhida”, sustenta Neide.

Às Margens - A Paixão de Cristo, do Grupo Avia de Teatro

A agenda de 2025 do Grupo Avia de Teatro, realizada com o apoio de recursos do 19º Edital Ceará da Paixão, começou com a apresentação para o público atendido pela Casa São Francisco e seguiu para o Instituto Federal do Ceará.

As próximas incluem a de quinta-feira (17), na calçada do TJA, e também duas apresentações na sexta (18) voltadas para públicos diferentes: os hóspedes do Condomínio Aqua Ville, em Aquiraz, e do Sesc Iparana, na Caucaia.

Legenda: Primeira apresentação da Paixão de Cristo do Grupo Avia de Teatro em 2025 ocorreu no centro de acolhimento Casa São Francisco Foto: Thiago Gadelha

O elenco conta com Neide de Oliveira (atriz, diretora e dramaturga), Adney Pinheiro (ator e cenógrafo), Camila Soares (atriz), Thyago Camara (ator), Rayssa Bernardino (atriz), Jaene Mariá (atriz), Marcelo Dourado (ator e músico) e Alisson Emanoel (ator).

Quando: quinta, 17, às 17 horas

quinta, 17, às 17 horas Onde: calçada em frente ao Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro)

calçada em frente ao Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro) Gratuito.

Quando: sexta, 18, às 17 horas

sexta, 18, às 17 horas Onde: Condomínio Aqua Ville - Aquiraz

Condomínio Aqua Ville - Aquiraz Apresentação exclusiva para hóspedes.

Quando: sexta, 18, às 20 horas

sexta, 18, às 20 horas Onde: Sesc Iparana - Caucaia

Sesc Iparana - Caucaia Apresentação exclusiva para hóspedes.

A Paixão de Cristo, da Cia. Teatral Acontece

Pela 12ª edição, a Cia. Teatral Acontece realiza, em 2025, apresentações da Paixão de Cristo do grupo cênico.

O espetáculo foi apresentado na terça (15) no Instituto dos Cegos, com adaptação voltada a pessoas com deficiência visual, e segue para o Mercado São Sebastião na sexta (18), com apoio do 19º Edital Ceará da Paixão.

Legenda: Paixão de Cristo da Cia. Teatral Acontece é realizada desde 2009 em diferentes locais de Fortaleza Foto: Acervo Cia Teatral Acontece / Divulgação

A formação de elenco inclui Cintia Paula, Dória Karenina, Karine Baumann, Eduardo Leite, Neto Sier, Chico Fontela, Alexandre Pinheiro, Natália Duarte, João de Oliveira, Flávio Barbosa, Vanessa Sousa, Felício da Silva, Carlos Gildo, Chaise Is, Almeida Júnior e Kleunny Alves.