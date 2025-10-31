"Corpos explícitos, corpos ocultos” reúne mais de 100 obras de 48 artistas que representam e refletem sobre o corpo de maneira diversa
Espaço Cultural Arandu, em Caucaia, sedia a mostra realizada pelo Instituto Myra Eliane em parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza
The Friends™ Experience fica em cartaz até dezembro no shopping RioMar Fortaleza
Projetos e pesquisas fotográficas no Ceará e no Brasil usam acervos próprios ou anônimos e reconfiguram funções dos álbuns de família
Dia 25 de julho é marcado por duas datas alusivas às lutas e conquistas de mulheres negras no mundo e no Brasil
Mostra com fotografias e figurinos está em cartaz a partir desta quinta-feira (17), em Fortaleza
Programação especial para o período reserva de yoga ao pôr do sol a oficinas e espetáculos; roteiro de ações contempla bebês, crianças, jovens, adultos e idosos
Mostra tem seis salas com brinquedos "instagramáveis" e atividades interativas para todos os públicos
Em cartaz no Espaço Cultural Arandu, em Caucaia, mostra gratuita conta a história do Ceará por meio das notícias veiculadas no DN ao longo de quatro décadas
A visitação estará aberta no horário de funcionamento do shopping e seguirá até o dia 1º de junho