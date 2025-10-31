Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Exposição 'Corpos explícitos, corpos ocultos' reúne mais de 100 obras que trazem diferentes abordagens sobre a ideia de corpo

Verso

Pinacoteca do Ceará convida a pensar e mover o corpo em nova exposição

"Corpos explícitos, corpos ocultos” reúne mais de 100 obras de 48 artistas que representam e refletem sobre o corpo de maneira diversa

João Gabriel Tréz 07 de Outubro de 2025
Na imagem, a atriz Fernanda Montenegro em fotografia Preto e Branco, retratada pelo fotógrafo Bob Wolfenson

Verso

Caucaia recebe exposição gratuita com retratos de grandes nomes da arte

Espaço Cultural Arandu, em Caucaia, sedia a mostra realizada pelo Instituto Myra Eliane em parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza

Redação 24 de Setembro de 2025
Exposição imersiva no universo da comédia 'Friends' recria cenários icônicos da série

Verso

Fortaleza recebe mostra imersiva da série 'Friends'; saiba mais

The Friends™ Experience fica em cartaz até dezembro no shopping RioMar Fortaleza

Redação 22 de Setembro de 2025
Imagens de arquivos familiares têm sido objeto de criação e reflexão na arte contemporânea; na foto, registro da obra 'São Benedito é como um rio que me corta por dentro', de Marília Oliveira (2024), em cartaz na exposição 'Bezoar do Tempo', no Museu da Imagem e do Som do Ceará

Verso

Fotos de família 'saltam' dos álbuns e se destacam na arte contemporânea com convite à reflexão

Projetos e pesquisas fotográficas no Ceará e no Brasil usam acervos próprios ou anônimos e reconfiguram funções dos álbuns de família

João Gabriel Tréz 02 de Setembro de 2025
Exposição na Casa do Barão de Camocim, com imagens como a da fotógrafa Flávia Almeida, compõe programação cultural em Fortaleza alusiva ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

Verso

Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha é celebrado no Ceará; entenda importância da data

Dia 25 de julho é marcado por duas datas alusivas às lutas e conquistas de mulheres negras no mundo e no Brasil

João Gabriel Tréz 25 de Julho de 2025
Obras de 12 fotógrafos compõem mostra no MFF

Verso

Estilista Lino Villaventura ganha exposição que celebra sua trajetória no Museu da Fotografia

Mostra com fotografias e figurinos está em cartaz a partir desta quinta-feira (17), em Fortaleza

Ana Beatriz Caldas 17 de Julho de 2025
Na imagem, recorte de obras da exposição “Existências em paralelo: acervo em (des)construção”, em cartaz na Pinacoteca do Ceará

Verso

Pinacoteca do Ceará é imperdível nas férias com novas exposições e atividades para vários públicos

Programação especial para o período reserva de yoga ao pôr do sol a oficinas e espetáculos; roteiro de ações contempla bebês, crianças, jovens, adultos e idosos

Diego Barbosa 04 de Julho de 2025
Exposição é opção de entretenimento para diversos públicos

Verso

Exposição interativa celebra 25 anos do Bob Esponja em Fortaleza; veja atrações

Mostra tem seis salas com brinquedos "instagramáveis" e atividades interativas para todos os públicos

Ana Beatriz Caldas 01 de Julho de 2025
exposição com capas históricas do jornal Diário do Nordeste

Verso

Exposição evidencia legado de Edson Queiroz na comunicação a partir de capas do Diário do Nordeste

Em cartaz no Espaço Cultural Arandu, em Caucaia, mostra gratuita conta a história do Ceará por meio das notícias veiculadas no DN ao longo de quatro décadas

Redação 16 de Abril de 2025
Réplica de tubarão em tamanho real exposta no shopping RioMar Fortaleza

Ceará

'Gigantes do Mar': RioMar Fortaleza inaugura exposição imersiva com réplicas de tubarões em tamanho real

A visitação estará aberta no horário de funcionamento do shopping e seguirá até o dia 1º de junho

Redação 08 de Abril de 2025
1 2 3