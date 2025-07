Exposição interativa celebra 25 anos do Bob Esponja em Fortaleza; veja atrações

Criado pelo roteirista, cartunista e biólogo marinho Stephen Hillenburg, o personagem Bob Esponja Calça Quadrada, ícone infantil dos anos 2000 que fez sucesso ao redor do mundo, completou 25 anos.

Em alusão à data comemorativa, o desenho ganhou uma exposição especial que conta sua história e aproxima o universo mágico do fundo do mar das gerações de fãs, funcionando como uma espécie de expedição pela famosa Fenda do Biquíni.

Intitulada “Bob Esponja – A Experiência”, o projeto chegou a Fortaleza na última quarta-feira (25), no shopping Iguatemi Bosque, e fica em cartaz até 24 de agosto. Com brinquedos gigantes, jogos interativos, ambientes para fotos com os personagens e ilustrações, a mostra é opção de divertimento para todas as idades e tem feito sucesso entre crianças, adolescentes e adultos.

A exposição está aberta ao público de segunda-feira a domingo e cada sessão dura cerca de 30 minutos. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada), com duas opções de combos promocionais para famílias. Crianças com até quatro anos e 11 meses de idade têm entrada gratuita.

O que você vai ver na exposição

Legenda: Cada sala da mostra tem um personagem ou ambiente do desenho em destaque Foto: Davi Rocha

Composta por seis espaços interativos e com roteiro livre, a exposição começa adentrando a Casa da Sandy Bochechas, “cientista-esquilo” amiga de Bob que usa uma roupa especial para habitar o fundo do mar. Uma das atrações do espaço é a cabine para tirar fotos com o capacete de Sandy, que faz sucesso entre os pequenos.

Mais à frente, um dos espaços mais queridos da Fenda do Biquíni pode ser visitado pelo público: o Siri Cascudo, restaurante de Seu Siriguejo, patrão de Bob Esponja. Na sala imersiva, há a opção de posar para fotos na mesa do restaurante, fazer fotos para o quadro de funcionários do mês e montar o seu próprio hambúrguer de siri.

Legenda: Jogo permite montar o hambúrguer de siri perfeito Foto: Davi Rocha

No centro da mostra, um salão maior abriga bonecos e objetos referentes aos personagens Lula Molusco e Patrick Estrela, que fazem sucesso entre os visitantes. Do mau humor do molusco à irreverência do melhor amigo de Bob Esponja, uma série de brinquedos e ilustrações enchem o ambiente.

Legenda: O mal-humorado Lula Molusco tem espaço garantido na mostra Foto: Davi Rocha

Legenda: Bonecos gigantes têm feito sucesso entre crianças e adultos Foto: Davi Rocha

O ponto mais concorrido da exposição, no entanto, é mesmo a Casa do Bob Esponja, que conta com réplicas do mobiliário da famosa casa de abacaxi e um boneco gigante do protagonista, pronto para a selfie perfeita.

Legenda: Bob Esponja que 'tira selfies' é opção imperdível de registro da visita Foto: Davi Rocha

Legenda: Em cada sala é possível interagir com objetos e fazer fotos para levar de lembrança Foto: Davi Rocha

A exposição conta ainda com duas salas: a Escola de Pilotagem da Sra Puff, onde é possível fazer sua própria “carteira de habilitação”, e o Campo de Águas-Vivas, que possui um dos jogos imersivos mais divertidos da mostra.

Legenda: Jogo permite 'emissão' de carteira de habilitação na famosa escola do desenho Foto: Davi Rocha

Legenda: 'Documento' e fotos podem ser salvos via QR Code Foto: Davi Rocha

Legenda: Campo de águas-vivas tem jogo e ambiente para fotos Foto: Davi Rocha

Do lado de fora, há ainda uma loja com pelúcias, papelaria, garrafas e outras lembrancinhas do Bob Esponja para quem quiser levar um pouco do momento pra casa.

Serviço

Exposição “Bob Esponja – A Experiência”

Onde: Shopping Iguatemi Bosque ( Av. Washinton Soares, 85, Edson Queiroz)

Quando: Até 24 de agosto de 2025

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 14h às 22h (última sessão às 21h30) / Sábados, das 10h às 22h (última sessão às 21h30) / Domingos e feriados, das 12h às 21h (última sessão às 20h30)

Ingressos: Vendas na bilheteria e no Sympla | R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia-entrada) | Combos: R$ 112,50 (Combo A - 2 adultos + 1 criança) / R$ 135 (Combo B - 2 adultos + 2 crianças)

Classificação indicativa: Livre

Acessibilidade: Rampas de acesso, braille e Libras

Mais informações: @iguatemifortaleza