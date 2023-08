Talentos de Fortaleza, Mateus Ribeiro e Davi Sá estrelam musical 'Bob Esponja' da Broadway

Há mais de 20 anos, Bob Esponja é diversão garantida. O desenho animado saltou das telinhas e virou uma franquia de sucesso. A turma da Fenda do Biquíni ganhou filmes para o cinema, séries derivadas e um premiado musical. Sucesso na Broadway desde 2017, "Bob Esponja, o Musical" finalmente chegou ao Brasil.

Após estreia no Rio de Janeiro, a produção ganha temporada até 17 de setembro em São Paulo. É vez de encontrar esses queridos personagens na magia do teatro. A versão brasileira traz dois talentos surgidos nos palcos de Fortaleza. Os atores Mateus Ribeiro e Davi Sá dão vida a Bob Esponja e Patrick Estrela.

Em meio aos preparativos do espetáculo, os artistas dividiram a alegria de estrelar a montagem. Com jornadas distintas, detalham o começo na capital cearense. Toda uma severa rotina de estudos e ensaios para cantar, dançar, interpretar e emocionar plateias. "Que nosso exemplo inspire outros jovens da cidade", avisam.

Sintonia no palco

Filho de bailarina, Davi Sá ingressou no mundo artístico muito cedo. Com 10 anos, ainda na escola, começou a explorar o mundo das artes, do teatro, do canto e da dança. Aos 19, passou a dar aulas em Fortaleza de canto e teatro musical. Hoje, mora há dois anos em São Paulo. Interpretando Patrick, chega como uma das revelações do teatro brasileiro.

Com 12 anos de atuação em grandes musicais brasileiros, Mateus Ribeiro trilhou todo um caminho entre capitais. De pais cearenses, nasceu em Florianópolis e fixou morada em Fortaleza. É onde estuda a arte com o Grupo Ouse de teatro, dirigido por Jadeilson Feitosa. Ainda adolescente, muda-se com a família para Brasília e começa a dedicar-se ao teatro musical. Aos 17, Mateus passou a integrar o elenco do musical "Cabaret", protagonizado por Claudia Raia.

Legenda: "A parceria e a proximidade que criei com o Mateus (que interpreta o Bob Esponja) foram muito importantes e fundamentais à construção da química entre os personagens", revela Davi Sá Foto: Rafa Marques

Duas trajetórias que se cruzaram durante as audições de "Bob Esponja, o musical". Davi Sá situa o momento. "Nos conhecemos na final da audição do espetáculo. Foi essa audição que fez ele Bob e eu o Patrick. Decidimos apostar um no outro, se juntar e saiu um material muito bom dos dois juntos, surgiu uma grande amizade para vida".

"Fazemos audições com vários Patricks, com outros Bobs. Não nos conhecíamos e durante esta etapa nossa arte se encontrou. Começou ali a nascer nossa amizade. Vimos ali quando bateu. Tivemos um mês para nos conhecer, criar essa química para os dois personagens. É 24h juntos, mesmo hotel, ensaiando. Um musical é bem intenso. Foi criando essa amizade muito forte. A vida levou para o palco", descreve Mateus.

Mercado dos musicais

Presente em montagens como "Peter Pan - O Musical da Broadway", "Chacrinha - O Musical" e "Vamp", Mateus consolidou-se no como referência no cenário brasileiro de musicais. O País, conta, é o terceiro maior mercado deste segmento no mundo. Fica atrás apenas de Nova Iorque e Londres.

Legenda: Com o projeto social Cena 1, de São Paulo, Davi Sá cursou um ano imersivo em teatro musical Foto: Felipe Quintini

"Carecemos de um tempo maior dessas produções em cartaz. Ficamos cerca de quatro, seis meses, coisa que na Broadway uma montagem fica por 10 anos", situa. Mesmo sendo uma área específica, ainda centralizada no Sudeste, outras cidades tem aberto portas para os musicais. Contudo, é preciso mais investimento no setor.

Mateus Ribeiro Ator, cantor, compositor e escritor Um musical emprega mais de 300 famílias. Vi um mercado crescer nos últimos anos. Com 12 anos em São Paulo, só trabalho com isso. Estou muito feliz. Quando morei entre as cidades, era impossível trabalhar como artista. Me sustento o trabalho dos musicais. Mas, é tudo muito caro. Tem que estudar canto, dança, interpretação... Investimos muito dinheiro ao longo da vida"

Os atores explicam que ocupar espaço nesta área tão concorrida, com dois personagens icônicos da cultura pop, é um momento emblemático para os dois. Agora, com o correr das temporadas, a expetativa de Mateus Ribeiro e Davi Sá é, quem sabe um dia, contracenarem a produção por Fortaleza.

Legenda: Filho de cearenses, Mateus Ribeiro venceu o Prêmio Bibi Ferreira 2021 de "Melhor Ator em Musical" Foto: Felipe Quintini

"Que nossas histórias inspirem os jovens ao teatro musical, aqueles que querem ser artistas de musicais em nossa cidade. Inspirar tantos artistas que sonham em fazer coisas boas, isso é muito importante", apontam os entrevistados.

Bob Esponja no Brasil

A montagem norte-americana recebeu 12 indicações ao Tony Award, o prestigiado prêmio da área teatral dos EUA. Conquistou audiências com uma aventura repleta de canções originais, assinaturas por nomes como Steven Tyler, Sara Bareilles e Panic! At the Disco.

Na história de "Bob Esponja, o musical", a Fenda do Biquíni atravessa o risco de ser destruída por um vulcão. Assim, lá se vão Bob e amigos para mais uma aventura subaquática. Diante do perigo de perderem o lugar onde moram, todos precisarão lutar juntos.

"O musical fala muito disso, de se unir por meio das diferenças", explicam Mateus Ribeiro e Davi Sá. Com versão brasileira escrita por Anna Toledo, a peça desdobra assuntos atuais como preconceito, xenofobia, política e redes sociais. Obviamente, temperado com todo o bom humor que faz parte deste universo.

"Tem desde criança até adultos no público. Alguns pais se divertem até mais do que os próprios filhos", descrevem os atores. Aliar toda a diversão e criatividade que marcam o desenho animado passa por um elenco e equipe que abraça o projeto.

Envolve liberdade de criação e muito trabalho. "Nosso cenário é todo brasileiro. Figurino, direção e atores, tudo bem brasileiro", descreve Mateus. O Musical ainda traz, entre outros nomes do Musical nacional, Analu Pimenta como Sandy, Ruben Gabira na pele de Lula Molusco, Tauã Delmiro como Plankton, Naice como Sr. Sirigueijo e Suzana Santana como a espevitada Pérola.

A ficha técnica da montagem brasileira traz ainda grandes nomes como Fabio Namatame (figurinos), Gabriel D'angelo (Desenho de Som), Maneco Quinderé (iluminação), Alonso Barros (coreografia) e Natalia Lana (cenografia), entre outros.