Confira programação cultural para celebrar o Aniversário de Fortaleza

A capital cearense completa 299 anos neste domingo (13), e a Cidade se enche de arte, música e história para celebrar. Com programação em diversos equipamentos, o público poderá participar de trilhas ecológicas, rodas culturais, oficinas e shows.

Por isso, o Diário do Nordeste separou uma lista com diversas programações. Confira a seguir.

PREFEITURA DE FORTALEZA

O aniversário de 299 anos de Fortaleza terá shows de Natanzinho Lima, Taty Girl, José Augusto, Danieze Santiago e Zé Vaqueiro, promovidos pela Prefeitura.

Com foco em ser um evento descentralizado, a festa se inicia ainda no sábado (12), no bairro Parangaba, a partir das 19h. As apresentações acontecerão no cruzamento da avenida Américo Barreira com a rua Gomes Brasil, em frente ao Terminal da Lagoa. Já no domingo (13), as festividades acontecem no Aterrinho da Praia de Iracema.

Confira a programação da Prefeitura:

Sábado - Parangaba

Ceará Brega Show;

Donaleda;

Danieze Santiago;

Zé Vaqueiro.

Domingo - Aterrinho da Praia de Iracema

Banda Reite;

José Augusto;

Natanzinho Lima;

Taty Girl.

Caixa Cultural Fortaleza

A Caixa Cultural promove o "Festival Fortalezas Culturais", neste fim de semana, para comemorar a data. A programação reúne oficinas, atrações artísticas e shows com entrada gratuita.

Os espetáculos têm capacidade máxima de 500 pessoas e acontecem na avenida Pessoa Anta, 287, em frente ao Centro Cultural Dragão do Mar. A programação começou nessa quinta-feira (10) e segue até domingo (13).

Veja a programação do fim de semana:

Sexta-feira

15h – Rolê pelas Longarinas da Ponte Velha

Sábado

10h – Debate sobre patrimônio cultural

– Debate sobre patrimônio cultural 17h – Sarau com músicas de Fausto Nilo

– Sarau com músicas de Fausto Nilo A partir das 17h - Feirinha com comidas típicas, livros e artesanato

- Feirinha com comidas típicas, livros e artesanato 19h – Show com Mona Gadelha

Domingo

14h – Oficina “Desenhando a cidade”

– Oficina “Desenhando a cidade” A partir das 17h - Feirinha com comidas típicas, livros e artesanato

- Feirinha com comidas típicas, livros e artesanato 18h – Show com Os Transacionais

CENTRO CULTURAL BELCHIOR

O Centro Cultural Belchior também anunciou uma programação especial para celebrar o aniversário da Cidade. O espaço exibe o festival "Ritmos e Resistências no Centro". Com entrada gratuita, o evento acontece na Rua dos Pacajus, 123, na Praia de Iracema, e segue até domingo (13).

Confira a programação deste final de semana:

Sexta-feira

18h – Grupo DTF – De Todas as Formas;

Sábado

17h – Brega Battle 085 - Festival Competitivo de Brega Funk, com batalhas individuais nas categorias: Solo Masculino, Solo Feminino, Solo LGBTQIA+ e Solo Kids.

Domingo

16h – Grupo Numalaje, formado pelo coletivo de DJs, Lolost, Ddzin e Negona.

COMPLEXO DA SABIAGUABA

Localizado em uma das áreas mais bonitas de Fortaleza, o Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba propõe uma imersão na história, natureza e cultura local. A programação especial convida o público a conhecer mais sobre essa região tradicional da capital cearense.

Confira a programação:

Sábado

9h – Trilha Encantada com Papito (R$ 40 – via Pix)

– Trilha Encantada com Papito (R$ 40 – via Pix) 16h – Show da banda Dujambu (Gratuito)

– Show da banda Dujambu (Gratuito) Das 11h às 19h – Visita ao Centro de Memória

Domingo

8h – Aulão de ioga e meditação com Freddo Arduini (Gratuito, vagas limitadas)

Durante todo o fim de semana:

9h às 22h – Gastronomia típica nos quiosques

CENTRO DRAGÃO DO MAR DE ARTE E CULTURA

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura também participa das comemorações pelos 299 anos de Fortaleza com uma programação especial no fim de semana. As atividades acontecem na Rua Dragão do Mar, 81, na Praia de Iracema, e incluem atrações gratuitas e pagas.

Confira a programação gratuita:

Sábado

16h – Vivência “Maracatu em movimento”

– Vivência “Maracatu em movimento” 17h – Espetáculo “A Viagem de um Barquinho” – Grupo Pavilhão da Magnólia

Domingo

17h – Espetáculo “A Viagem de um Barquinho”

– Espetáculo “A Viagem de um Barquinho” 20h – Espetáculo “A Força da Água”

Pinacoteca do Ceará

A Pinacoteca do Ceará também integra as comemorações do aniversário da Cidade com uma programação que começou nessa quinta-feira (10). Localizado no Centro de Fortaleza, o espaço oferece entrada gratuita e recebe, entre outras atrações, a exposição "Que país é este?", que provoca reflexões sobre o Brasil contemporâneo por meio da arte.

Confira a programação do fim de semana

11 de abril

19h – Mostra de filmes “Cinema e Memória Política” + Roda de conversa com o curador Orlando Maneschy

12 de abril

15h – Ateliê de gravura em EVA (voltado para o público jovem)

– Ateliê de gravura em EVA (voltado para o público jovem) 18h – Espetáculo do Balé Jovem do Pirambu

13 de abril

10h – Oficina infantil “Fortal de papel”

– Oficina infantil “Fortal de papel” 17h – Exibição do curta “A Mulher Barco”

– Exibição do curta “A Mulher Barco” 18h – Visita mediada com o curador à exposição “Delírio Tropical”

