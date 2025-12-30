Diário do Nordeste
Assista ao vivo primeiro dia do Réveillon de Fortaleza

Nomes consagrados da música como Luan Santana, Waldonys e Xand Avião animam o público em três polos na Capital.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso

A programação do Réveillon de Fortaleza iniciou nesta terça-feira (30) com toda a animação em três palcos pela Cidade: Aterro da Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará.

O evento “Ligada nos 300” traz apresentações gratuitas em dois dias de festa, nos dias 30 e 31 de dezembro, que marcam o início das celebrações pelos 300 anos da Capital.

Nesta noite, nomes consagrados da música como Bruno & Marrone, Luan Santana, Natanzinho Lima, a banda Seu Desejo e os cantores Waldonys e Xand Avião ocupam as areias da Praia de Iracema.

Já no polo do Conjunto Ceará, atrações locais como Dipas e Di Ferreira e Luís Marcelo e Gabriel animam o público. Na Messejana, Taty Girl, Vicente Nery e Xand Avião prometem agitar a plateia para celebrar a chegada do novo ano.

teaser image
Ceará

Veja desvios, bloqueios de ruas e horários de shows do Réveillon 2026 no Aterro da Praia de Iracema

teaser image
Verso

Veja os horários dos shows do Réveillon de Fortaleza 2026

A prefeitura de Fortaleza faz a transmissão ao vivo diretamente do polo no Aterro da Praia de Iracema, com flashes também em tempo real nos polos do Conjunto Ceará e Messejana.

Segundo estimativa da Prefeitura, o evento deve reunir mais de 1,5 milhão de pessoas no Aterro. 

Dados do Observatório do Turismo de Fortaleza projetam a presença de cerca de 700 mil visitantes na alta estação, com ocupação hoteleira de até 95% e impacto econômico estimado em R$ 3,6 bilhões.

Vista noturna do palco principal do Réveillon 2026 em Fortaleza, com telas de LED exibindo artistas e o público reunido.
Verso

Veja fotos da 1ª noite do Réveillon Fortaleza 2026

A festa se distribui entre o Aterro da Praia de Iracema, o Polo Messejana e o Polo Conjunto Ceará.

Redação
Há 37 minutos
Na imagem, uma colagem vertical composta por três cenas de filmes diferentes, dispostas lado a lado. Cada painel destaca um personagem central em plano médio. Da esquerda para a direita, estão os filmes
Verso

Dez filmes para quem vai passar o Réveillon em casa

Lançamentos estão em diferentes plataformas e devem agradar a vários públicos.

Diego Barbosa
30 de Dezembro de 2025
Um closet moderno e bem iluminado apresenta prateleiras brancas organizadas com bolsas, chapéus e acessórios, além de araras com roupas penduradas ao fundo. A parte inferior possui diversas gavetas brancas alinhadas, e uma bancada exibe organizadores de madeira para joias e óculos.
Ana Karenyna

Organizar é também aprender a se despedir

Organização não é apenas alinhar objetos, mas escolher o que permanece.

Ana Karenyna
29 de Dezembro de 2025
Montagem de três fotos: à esquerda, uma claquete em grande escala na qual está escrito 'Empresa pública de audiovisual do Ceará'; à direita da clquete, a tela de um notebook com o site da plataforma Siará+ aberto; no 'fundo', foto de atores do filme 'O Agente Secreto' em apresentação do longa.
João Gabriel Tréz

2025 foi ano de grandes realizações para audiovisual no Ceará

Conquistas do ano vão da criação da Empresa Cearense de Audiovisual à participação de artistas cearenses em produções premiadas.

João Gabriel Tréz
29 de Dezembro de 2025
Fotos de Luan Santana, Xand Avião e Taty Girl em montagem sobre o Réveillon de Fortaleza.
Verso

Veja os horários dos shows do Réveillon de Fortaleza 2026

Três polos terão apresentações de 30 nomes da música.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Quatro mulheres em pé com uma estrutura de pedra ao fundo.
Verso

Saiba mais sobre o filme inspirado no Santo Antônio sem cabeça de Caridade, no Ceará

Montagem de duas fotos mostrando Brigitte Bardot mais velha, com cabelos brancos, e a segunda com ela mais jovem, com longos cabelos loiros e camisa preta.
Verso

Veja lista de filmes estrelados pela artista francesa Brigitte Bardot

Ícone mundial, Brigitte encerrou a carreira no cinema em 1973.

Redação
28 de Dezembro de 2025
A imagem em plano médio e foco nítido captura Marcelo Jeneci, músico e cantor brasileiro. Ele está sentado, com o corpo ligeiramente inclinado para a frente, e parece estar em uma conversa ou apresentação, julgado pela iluminação de palco. Jeneci tem a pele clara, cabelo curto e escuro, e está sorrindo de forma gentil, olhando para o canto superior esquerdo (fora da câmera). Suas mãos estão unidas à frente do peito, com os dedos entrelaçados em uma pose atenta e reflexiva. Ele veste uma camisa de botão de manga curta com uma estampa vibrante e colorida, que combina tons de rosa choque, vermelho, preto e amarelo sobre uma base mais clara, remetendo a padrões tropicais ou de borboletas. Por baixo, ele usa uma camiseta regata branca. Em seu pulso esquerdo, há uma pilha de pulseiras de contas coloridas e, no pulso direito, algumas pulseiras em tons de terra e dourado. O fundo é simples e escuro, com uma iluminação de cor azul turquesa suavemente iluminando a área atrás dele e criando um contraste que destaca a pessoa em primeiro plano. A iluminação geral é quente e dramática, focada no rosto e na parte superior do corpo do artista.
Verso

Marcelo Jeneci participa de formação musical na Porto Iracema das Artes, em Fortaleza

Cantor foi escolhido como tutor do projeto “Meu Agreste”, pesquisa e releitura das obras do Quinteto Agreste.

Ana Alice Freire*
28 de Dezembro de 2025
Uma montagem comparativa mostrando duas fotos da atriz francesa Brigitte Bardot em diferentes fases da vida. À esquerda, uma foto atual de Brigitte como idosa, com cabelos grisalhos presos de forma despojada e vestindo um blazer preto. À direita, uma foto clássica de sua juventude, onde ela aparece com seu icônico cabelo loiro volumoso com franja, debruçada sobre uma mesa.
Verso

Morre Brigitte Bardot aos 91 anos

Ela participou de 56 filmes antes de encerrar carreira em 1973 e se dedicar à proteção animal.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Museu Ferroviário está localizado no Centro e tem acesso gratuito.
Verso

Veja programação gratuita para crianças no recesso de fim de ano em Fortaleza

Equipamentos culturais oferecem diversão para a meninada de férias.

Ana Beatriz Caldas
27 de Dezembro de 2025
Imagem de capa dos livros Os favoritos, A história por trás de cada beijo e Amor e outras conspirações para matéria sobre romance.
Verso

Confira 10 livros de romance imperdíveis para curtir no fim do ano

Obras misturam clichês e reviravoltas na medida certa.

Beatriz Rabelo
26 de Dezembro de 2025
Artistas dançam no palco do espetáculo
Verso

Auto de Natal nordestino dirigido por cearense entra na Globoplay

Tradicional Baile do Menino Deus, realizado anualmente em Recife, terá versão audiovisual disponibilizada no streaming a partir do dia 27.

João Gabriel Tréz
26 de Dezembro de 2025
Teuda Bara em foto feita em estúdio. Ela está de vestido longo. Tem cabelos longos e grisalhos. Na foto, ela sorrir.
Verso

Morre aos 84 anos a atriz Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão

Ela atuou em filmes como 'O Menino Maluquinho' e fez novelas como 'Meu Pedacinho de Chão'.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Imagem de capa do livro fazer círculos com mãos de ave e da poeta ana estaregui.
Verso

Ana Estaregui busca relações secretas dos bichos e das coisas em novo livro de poesia

Lançamento da Editora 34 conta com 97 poemas carregados de beleza e singularidade.

Beatriz Rabelo
25 de Dezembro de 2025
Montagem de duas fotos: à esquerda, imagem de quatro mulheres (Geórgia Costa Araújo, Natália Maia, Joana Mariani e Socorro Acioli) dentro da parte interna da cabeça oca e gigante de uma estátua inacabada de Santo Antônio; à direita, fotografia da parte externa da cabeça.
Verso

História do Santo Antônio sem cabeça em Caridade, no Ceará, inspira filme

Futura adaptação para o cinema do livro "A Cabeça do Santo", de Socorro Acioli, deve ser gravada em 2026.

João Gabriel Tréz
25 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma fotografia em plano médio, estilo selfie, tirada em um corredor de hospital. Em primeiro plano, uma mulher loira de óculos sorri para a câmera, vestindo uma camiseta branca e um gorro de Papai Noel. Ao fundo, o corredor está repleto de voluntários também usando gorros de Natal e, em sua maioria, camisetas vermelhas. Alguns usam máscaras de proteção facial. À esquerda, uma mulher de vermelho segura sacolas com o que parecem ser presentes ou suprimentos. Mais ao fundo, o grupo se organiza em fila; um homem segura um violão, sugerindo uma apresentação musical ou visita de caridade. O ambiente possui iluminação hospitalar branca, paredes claras e, à direita, é possível ver uma maca metálica estacionada. O clima é de solidariedade e celebração natalina em um ambiente de saúde.
Verso

Cearense passa o Natal em hospitais há 20 anos para levar alegria a internados

Rosane Azevedo é uma das 500 voluntárias do projeto Natal de Amor, em Fortaleza.

Diego Barbosa
25 de Dezembro de 2025
Silhueta em close-up de duas pessoas sentadas em uma sala escura, possivelmente um cinema ou auditório. À esquerda, vê-se o perfil de uma criança e, à direita, o perfil de um adulto com o cabelo preso em um coque, que parece gesticular com a mão enquanto conversa com a criança. Ao fundo, uma tela de projeção brilhante exibe uma imagem colorida e levemente desfocada, criando um contraste acentuado com as figuras em primeiro plano.
Verso

Lula assina decreto sobre Cota de Tela para garantir espaço a filmes nacionais no circuito comercial

A norma considera o porte dos complexos exibidores e a quantidade de salas em funcionamento.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma selfie em ângulo levemente inclinado captura um grupo alegre de sete mulheres de diversas idades dentro de um vagão de metrô. Elas estão sorridentes, algumas sentadas e outras em pé, transmitindo um clima de amizade e descontração. Ao fundo, através da janela do trem, vê-se o movimento do lado de fora e outros passageiros. A iluminação é natural, vinda das janelas do vagão.
Verso

Amigas de metrô trocam presentes de Natal após se conhecerem durante viagens

Encontro natalino aconteceu na última semana de novembro e renovou a inusitada amizade.

Diego Barbosa
24 de Dezembro de 2025
Uma fotografia colorida, capturada de um ângulo levemente elevado, mostra uma mesa de jantar redonda de madeira clara decorada com temática natalina. A cena transmite uma atmosfera aconchegante e acolhedora, com iluminação quente vinda de pendentes rústicos.
Ana Karenyna

Mesa de Natal sem excessos e com beleza

Montar uma mesa natalina pode ser um exercício de afeto, criatividade e escolhas conscientes.

Ana Karenyna
24 de Dezembro de 2025