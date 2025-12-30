Assista ao vivo primeiro dia do Réveillon de Fortaleza

A programação do Réveillon de Fortaleza iniciou nesta terça-feira (30) com toda a animação em três palcos pela Cidade: Aterro da Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará.

O evento “Ligada nos 300” traz apresentações gratuitas em dois dias de festa, nos dias 30 e 31 de dezembro, que marcam o início das celebrações pelos 300 anos da Capital.

Nesta noite, nomes consagrados da música como Bruno & Marrone, Luan Santana, Natanzinho Lima, a banda Seu Desejo e os cantores Waldonys e Xand Avião ocupam as areias da Praia de Iracema.

Já no polo do Conjunto Ceará, atrações locais como Dipas e Di Ferreira e Luís Marcelo e Gabriel animam o público. Na Messejana, Taty Girl, Vicente Nery e Xand Avião prometem agitar a plateia para celebrar a chegada do novo ano.

A prefeitura de Fortaleza faz a transmissão ao vivo diretamente do polo no Aterro da Praia de Iracema, com flashes também em tempo real nos polos do Conjunto Ceará e Messejana.

Segundo estimativa da Prefeitura, o evento deve reunir mais de 1,5 milhão de pessoas no Aterro.

Dados do Observatório do Turismo de Fortaleza projetam a presença de cerca de 700 mil visitantes na alta estação, com ocupação hoteleira de até 95% e impacto econômico estimado em R$ 3,6 bilhões.