CAPTEI: Gisele Studart promove encontro que coloca Alyne Gurgel no centro da cena empresarial

Na tarde de quarta-feira, 11, o Allez Brasserie virou endereço certo para quem sabe que networking também se faz à mesa. Gisele Studart recebeu Alyne Gurgel para um talk no horário do almoço — daqueles em que o menu é leve, mas o conteúdo, é relevante. A pauta? Mulheres que lideram com estratégia e sobrenome forte no mercado.
A sugestão partiu da própria colunista, já voz ativa no Club Empresárias, que propôs ampliar a roda com empreendedoras de lastro. Alyne, arquiteta de formação, assumiu a gestão da empresa familiar — genuinamente cearense e prestes a completar 40 anos — e falou sobre transição, atualização e disciplina financeira. Recursos próprios, perfil conservador e crescimento sólido: combinação rara e eficiente.
A marca prepara mudança para uma nova sede, mais ampla, sinalizando virada de página.
Entre taças e cartões trocados, ficou claro: quando mulheres compartilham bastidores, os negócios avançam — e os laços também.
Vem ver quem esteve por lá! LC Moreira fez os cliques: