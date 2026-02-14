Expulsão de Edilson Capetinha do BBB 26 rende memes nas redes sociais: 'Xô, satanás'

A expulsão de Edilson Capetinha do Big Brother Brasil 26 tem repercutido nas redes sociais na manhã deste sábado (14). O ex-jogador do Corinthians foi o segundo participante desclassificado por agressão só nesta semana.

Embora seja considerado grave violação às regras do programa, o fato virou "meme" na internet. "Você quer a expulsão do Capeta? Compareça amanhã na nossa sessão de descarrego no Templo de Salom. Tô zoando", escreveu o humorista Rafael Portugal no X — ele é responsável por um dos quadros do reality, o "C.A.T BBB".

Nos comentários da postagem de Portugal, vários internautas brincaram com a situação de expulsões, desistências e desclassificações. "Vai sobrar Rafael, Tadeu e os dummies para disputar a final", escreveu um.

"Na casa do BBB não existe satanás, xô, satanás", cantou outra, em referência ao Carnaval. "Vou almoçar, a Sol [Vega] é expulsa. Vou dormir, o Capetinha é expulso", apontou mais um.

"Vamos cancelar os paredões e fazer 'Resta Um'", comentou a ex-BBB Pitel.

Veja também Zoeira Após empurrões de Edilson Capetinha, Leandro Boneco tenta desistir do BBB 26 Zoeira Edilson Capetinha é expulso do BBB 26: 'Ultrapassou limites'

Desclassificações

Nesta semana, além de Capetinha, quem também foi desclassificada do BBB 26 por agressão foi Sol Vega. Durante uma discussão com Ana Paula Renault, a influenciadora segurou o braço da jornalista e pisou no pé dela.

Também foi expulso do reality o "pipoca" Paulo Augusto, por ter derrubado Jonas Sulzbach durante uma dinâmica do Big Fone.

Pedro Espíndola apertou o botão da desistência após importunar sexualmente Jordana Morais e Henri Castelli foi retirado do programa por recomendação médica após dois episódios de convulsão.

Veja também Zoeira Que horas vai ser a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (14)?

Capetinha vs. Boneco

Capetinha foi expulso do BBB 26 neste sábado, após empurrar o rosto de Leandro Boneco duas vezes durante uma discussão na madrugada. A briga começou quando o produtor cultural entrou no quarto em que o ex-jogador estava dormindo e acendeu a luz.