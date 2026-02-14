Que horas vai ser a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (14)?

A quinta Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 ocorre neste sábado (14), conforme programação da semana anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt. O horário da disputa ainda não foi oficializado pela TV Globo, mas a expectativa é que ocorra à tarde, assim como na semana anterior.

Desta vez, o anjo imuniza um dos colegas de confinamento e pode imunizar outro se escolher ganhar o segundo poder.

A opção será dada ao Anjo neste domingo (15), quando ele terá de escolher entre ver o vídeo da família ou dar uma segunda imunidade para alguém.

Veja também Zoeira Milena suja roupas de Cowboy após ser eliminada da prova do líder: 'Te odeio' Zoeira Babu e Cowboy discutem na Prova do Líder: 'Quer ser bom moço?'

Veja a dinâmica da semana

Sábado (14)

Prova do Anjo

Domingo (15)

Formação de Paredão triplo especial

Imunidades: um imunizado pelo Bloco do Paredão, um imunizado pelo Anjo e mais um imunizado pelo Anjo (se ele escolher).

Emparedados: um emparedado pelo Bloco do Paredão, um emparedado pelo Líder e mais dois votados pela casa.

Prova Bate e Volta: três jogam e uma pessoa se salva.

Terça (17)

Eliminação de um participante

Durante o programa ao vivo, Tadeu explicou que a dinâmica da semana foi pensada para intensificar o jogo e aumentar a pressão entre os confinados, principalmente com o Paredão especial que pode surpreender o público e os brothers.

A expectativa é de uma das semanas mais movimentadas da temporada.