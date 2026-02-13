Babu e Cowboy discutem na Prova do Líder: 'Quer ser bom moço?'

Um clima de tensão marcou a madrugada do BBB 26 durante a prova do líder nesta sexta-feira (13). Em uma das rodadas da dinâmica de resistência, Babu Santana e Alberto Cowboy discutiram sobre a jogada do dado.

O ator alfinetou o adversário, pedindo para que o mineiro jogasse "na moral". Cowboy, então, questionou o Babu: "Você é da produção? Jogaram tudo errado até agora e você só vem reclamar comigo? Ah 'colé', meu amigo", rebateu o veterano.

Assista ao vídeo

Cowboy ainda citou a forma como Samira jogou o dado, enquanto Babu respondeu: "Que Samira? Eu sei de mim, meu parceiro. Se você quer se fazer de bom moço, você precisa entender que tem que ser honesto. Bons moços são honestos", disparou o ator.

O mineiro se defendeu, dizendo que "está gravado" e mandou o ator jogar o dado "da maneira que quiser". Babu ironizou o adversário mais uma vez e pediu para o brother "jogar limpo".

"Me desculpa, eu sou muito maldoso. Eu que sou um homem mau", afirmou o ator. Cowboy rebateu a ironia: "Não, você é um homem íntegro. Um homem correto no jogo", disse.