Milena suja roupas de Cowboy após ser eliminada da prova do líder: 'Te odeio'

Milena foi eliminada por Alberto Cowboy da prova do líder do BBB 26 na manhã desta sexta-feira (13). A recreadora infantil se irritou com a decisão do veterano após enfrentar 8h e 11 minutos na dinâmica de resistência.

"Eu te odeio, Cowboy", disparou Milena contra o adversário. Chorando, ela demonstrou insatisfação com a eliminação: "Eu estava conseguindo, eu ia conseguir", lamentou. A sister ainda disparou alguns xingamentos contra Cowboy, chamando o brother de "imbecil" e "idiota".

Ao retornar para a casa, Milena decidiu desarrumar a cama de Alberto no Quarto Sonho de Voar. Ao reconhecer a cama onde o veterano dorme, a recreadora infantil retirou o edredom, o lençol e as fronhas. Ela também sujou as roupas e meias do participante. "Chinelinho branquinho vai ficar cheio de gosma", afirmou.

Milena ainda lamentou a eliminação para a amiga Ana Paula Renault. "Isso não vai ficar assim [...] Ele tirou minha oportunidade de tentar, ele me paga. Não vou me limpar nada, vou sujar as coisas dele", desabafou.

Milena foi a 6ª eliminada da Prova do Líder de resistência do BBB 26, durante a 38ª rodada da disputa.