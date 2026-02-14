Edilson Capetinha é expulso do BBB 26: 'Ultrapassou limites'

Edilson Capetinha foi expulso do BBB 26 na manhã deste sábado (14). O anúncio sobre a saída dele do programa foi oficializado pela produção horas após uma agressão em meio a uma discussão entre ele e Leandro, conhecido como 'Boneco'.

Durante a madrugada, o jogador de futebol se irritou ao ver o rival acender a luz do quarto sem autorização. Exaltado, ele chegou a tocar o rosto de Leandro com as mãos, o empurrando em seguida.

"Edilson foi desclassificado do ‘BBB 26’. Após análise das imagens do participante com Leandro, constatou-se que Edilson ultrapassou os limites e descumpriu as regras do programa", apontou a TV Globo em nota oficial.

Mais detalhes sobre a saída de Edílson devem ser exibidos pela emissora durante o programa ao vivo, que será veiculado na noite deste sábado (14).

Discussão no quarto

A briga entre Edílson e Leandro aconteceu rápido, segundos depois de integrante do grupo 'Pipoca' entrar no quarto acendendo a luz. O jogador, que estava dormindo no quarto, se irritou com a atitude.

"Se eu pegar você lá fora, você tá f**ido", disse 'Capetinha', logo após empurrar o rosto do adversário duas vezes.

Leandro demonstrou choque com o ocorrido e rebateu, sendo afastado da confusão por Babu. "Esse cara me agrediu duas vezes. Não vou bater nele, eu tenho uma família para criar", disse.

Veja:

Edílson, no entanto, negou a agressão, mas continuou a discussão. "Que agrediu o quê, rapaz? Você merece é tomar um p*u no meio da sua cara", completou o jogador.

Os dois acabaram dormindo após o ocorrido. A decisão sobre a saída de 'Capetinha' foi oficializada pela produção do reality show por volta das 9h30 do sábado.