Capetinha deve ser expulso do BBB 26? Vote na enquete

Mais uma briga pode render expulsão no Big Brother Brasil 26. Na madrugada deste sábado (14), durante um desentendimento entre Edilson Capetinha e Leandro Boneco, o ex-jogador empurrou duas vezes o rosto do produtor cultural e disse que, se estivessem fora da casa, o oponente já teria "tomado um 'pau'".

Logo após o ocorrido, os nomes dos brothers ficaram entre os mais comentados do X. Na rede social, é quase que unânime que a atitude de Capetinha pode ser interpretada como "agressão" pela produção do reality.

Até o fechamento desta matéria, a direção do BBB 26 não se manifestou sobre o assunto. Mas, o Diário do Nordeste quer saber: você concorda com a possível expulsão de Edilson Capetinha?

Veja também Zoeira Jonas Sulzbach vence prova e é o quinto líder do BBB 26 Zoeira Que horas vai ser a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (14)?

Vote na enquete