Jonas Sulzbach vence prova e é o quinto líder do BBB 26
Foi realizada uma dinâmica de desempate para decidir o líder.
Após mais de 22 horas, chegou ao fim a quinta Prova do Líder do BBB 26. Jonas Sulzbach é a liderança dessa semana. A última etapa da prova foi disputada por Gabriela, Jordana e Jonas Sulzbach.
Os participantes do Big Brother Brasil 26 iniciaram a disputa na quinta-feira (12). Em busca da liderança, eles precisaram de resistência e concentração para garantir uma série de privilégios, inclusive, a permanência no reality.
Como a prova não foi concluída até o programa ao vivo, foi realizada uma dinâmica de desempate.
"Cada participante receberá fichas e vai lançar, da plataforma giratória, para uma mesa de jogos com pontuações aleatórias", explicou Tadeu Schmidt, na quinta.
ENTENDA COMO FOI O DESEMPATE