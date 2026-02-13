Jonas Sulzbach vence prova e é o quinto líder do BBB 26

Após mais de 22 horas, chegou ao fim a quinta Prova do Líder do BBB 26. Jonas Sulzbach é a liderança dessa semana. A última etapa da prova foi disputada por Gabriela, Jordana e Jonas Sulzbach.

Os participantes do Big Brother Brasil 26 iniciaram a disputa na quinta-feira (12). Em busca da liderança, eles precisaram de resistência e concentração para garantir uma série de privilégios, inclusive, a permanência no reality.

Como a prova não foi concluída até o programa ao vivo, foi realizada uma dinâmica de desempate.

"Cada participante receberá fichas e vai lançar, da plataforma giratória, para uma mesa de jogos com pontuações aleatórias", explicou Tadeu Schmidt, na quinta.

ENTENDA COMO FOI O DESEMPATE