BBB 26 terá novos horários durante o Carnaval; veja as mudanças

Com a exibição dos desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro, a TV Globo alterou o horário do Big Brother Brasil 26. Segundo a emissora, durante todo o feriadão, o BBB começará mais cedo.

Nesta sexta (13) e neste sábado (14), o reality show começará mais cedo, mas ainda depois da novela "Três Graças". Já no domingo (15), o programa será após o "Domingão com Huck" e antes do "Fantástico".

Veja os horários do BBB no Carnaval

13/02 : 22h10

: 22h10 14/02 : 21h55

: 21h55 15/02 : 19h50

: 19h50 16/02 : 21h10

: 21h10 17/02: 21h10

BBB 26

O BBB 26 é apresentado por Tadeu Schmidt e produzido por Mariana Mónaco, com direção-geral de Mario Marcondes, direção artística de Angélica Campos e produção executiva de Rodrigo Tapias. A direção de gênero é de Rodrigo Dourado.

O programa pode ser visto 24 horas por dia, ao vivo, no Globoplay.