BBB 26 terá novos horários durante o Carnaval; veja as mudanças
O programa iniciará mais cedo durante o feriadão.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Com a exibição dos desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro, a TV Globo alterou o horário do Big Brother Brasil 26. Segundo a emissora, durante todo o feriadão, o BBB começará mais cedo.
Nesta sexta (13) e neste sábado (14), o reality show começará mais cedo, mas ainda depois da novela "Três Graças". Já no domingo (15), o programa será após o "Domingão com Huck" e antes do "Fantástico".
Veja os horários do BBB no Carnaval
- 13/02: 22h10
- 14/02: 21h55
- 15/02: 19h50
- 16/02: 21h10
- 17/02: 21h10
BBB 26
O BBB 26 é apresentado por Tadeu Schmidt e produzido por Mariana Mónaco, com direção-geral de Mario Marcondes, direção artística de Angélica Campos e produção executiva de Rodrigo Tapias. A direção de gênero é de Rodrigo Dourado.
O programa pode ser visto 24 horas por dia, ao vivo, no Globoplay.
