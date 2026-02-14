Após empurrões de Edilson Capetinha, Leandro Boneco tenta desistir do BBB 26

O participante Leandro Boneco quis desistir do Big Brother Brasil (BBB) 26 na madrugada deste sábado (14) e chegou a tentar apertar o botão de desistência, mas foi impedido pelas aliadas Chaiany e Samira.

A situação ocorreu logo após uma briga do brother com Edilson Capetinha, que desencadeou ameaças verbais e empurrões no rosto vindas do ex-jogador do Corinthians.

As jogadoras brasiliense e gaúcha conseguiram impedir que a decisão de Boneco quanto à desistência se concretizasse, e chamaram Babu Santana para ajudar a acalmar o participante. Já na área externa, o ator, junto de Juliano Floss, consolou e aconselhou o produtor cultural.

Ele pediu para Boneco não deixar "um cara que tá chapando entrar na sua mente" e relembrou a trajetória do participante, que já passou por dois paredões e pelo Quarto Branco.

“Você tá pensando na ameaça, né? Dá um tempo pra produção entrar em contato contigo”, aconselhou. Juliano também também chegou a pedir calma para Leandro, afirmando que "todo mundo viu" a situação e que ele não devia apertar o botão.

Discussão e ameaças

O participante se abalou após as intimidações verbais que sofreu durante a briga, tendo se sentido ameaçado. Na ocasião, Capetinha chegou a dizer que Boneco merecia "tomar 'um pau' no meio da cara".

"Você toma 'pau'! [...] Me pega lá fora para você ver", continuou a frizar. Além das falas, o ex-jogador também empurrou o rosto de Leandro duas vezes. A discussão se deu após o produtor cultural acender a luz do quarto enquanto o atleta estava dormindo.

Boneco foi ao confessionário logo após o momento acalorado, possivelmente para contar à produção do reality sobre as ameaças e toques físicos. Se for classificado como agressão, Capetinha pode ser o terceiro participante expulso do BBB 26.