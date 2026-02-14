Edilson Capetinha empurra rosto de Leandro Boneco no BBB 26 e web pede nova expulsão

Edilson Capetinha e Leandro Boneco tiveram uma discussão acalorada na madrugada deste sábado (14), na casa do Big Brother Brasil 26, que pode escalar para uma nova expulsão no reality. O ex-jogador do Corinthians ameaçou verbalmente o produtor cultural e empurrou o rosto dele duas vezes.

Tudo começou quando Leandro subiu para o quarto e ligou a luz, o que irritou o "camarote". "Eu estou dormindo, vai tomar no c*. Não está vendo?", questionou Edilson. "O quarto é coletivo", respondeu Leandro.

"Está tirando essa onda porque está aqui dentro, lá fora teria tomado 'um pau'", ameaçou o ex-atleta.

Nesse momento a briga escalou para o contato físico entre os participantes. "Vai ficar me agredindo de graça? Me largue, seu fuleiro!", disse Boneco, com as mãos para trás. "Lá fora, você toma 'pau'", repetiu Capetinha. Os dois foram separados por Babu Santana.

Perfis dos brothers se manifestam

Nas redes sociais, os perfis dos participantes envolvidos na confusão se manifestaram sobre o episódio. Os administradores das páginas de Leandro disseram estar atentos aos registros e tomando providências para que tudo seja apurado com responsabilidade.

"Situações de ameaça, intimidação ou violência jamais podem ser tratadas como algo normal, seja dentro ou fora do jogo", escreveram.

Já os responsáveis pelas redes de Edilson alegaram que a fala do ex-atleta foi interpretada de maneira errada. "Quando o Edilson disse que 'lá fora seria diferente', ele estava falando de dois homens que provavelmente já teriam resolvido a discussão no impulso, como já vimos acontecer em tantos momentos intensos dentro da casa. Foi sobre a briga entre eles. Ponto", alegaram.

"Edilson é pai, filho, tem família e valores. [...] Ali é jogo. Pressão 24 horas. Convivência extrema. Discussões acontecem, assim como já aconteceram com vários outros participantes", concluíram.

Web pede expulsão

Os nomes de Edilson e Leandro passaram a madrugada entre os mais comentados do X, e seguem ainda nesta manhã. Entre os usuários da plataforma, é quase que unânime que o ex-jogador agrediu Boneco e que deve ser expulso do programa, a exemplo do que aconteceu com Sol Vega.

"Quando eu disse que esse homem protegeu Pedro e Matheus por ser igual a ele, ainda teve gente espumando. Ele é jogador de futebol e tem a prepotência de um. Eles agem sabendo de impunidade", opinou um internauta.

"Acordei e já estou com meu cafezinho na cama para ver a expulsão do Edilson", escreveu outra.