Sol Vega é expulsa do BBB 26 após briga com Ana Paula

Sol Vega foi expulsa do BBB 26 nesta quarta-feira (11) após segurar Ana Paula pelo braço em meio a uma discussão acalorada no confinamento. A situação se iniciou em meio a uma ação de Milena, que acordou os brothers durante a manhã antes do previsto, o que causou a revolta da veterana.

Segundo a direção do programa, a ação de Sol quebrou as regras impostas a todos os participantes confinados na casa do reality show. A saída ocorreu no início da tarde.

Assista ao momento do anúncio da expulsão

"Atenção a todos. Nós avaliamos as imagens da atitude da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada do BBB 26", pontuou o anúncio aos participantes.

Veja o momento da discussão:

A edição deste ano já contou com a expulsão de Paulo Augusto, após toque físico em Jonas durante disputa pelo Big Fone. Além disso, já registrou a saída de Henri Castelli por questões de saúde e a desistência de Pedro, acusado de importunação sexual contra a sister Jordana.

Nas redes sociais, internautas pediram a expulsão de Sol logo após o ocorrido. Já dentro da casa do BBB 26, aliados de Sol defenderam a atitude, categorizando o momento como algo do jogo.