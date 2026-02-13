BBB 26: Solange Couto, Alberto Cowboy e Breno estão no Paredão
Resultado veio na dinâmica 'Bloco do Paredão'.
Nesta sexta-feira (13), foi realizada a dinâmica 'Bloco do Paredão', uma atividade inédita no BBB 26 que já começou com impacto imediato: participante emparedado, imunizado, poder de veto e até troca entre VIP e Xepa.
Um sorteio definiu a ordem de jogo. Seguindo os números sorteados, cada participante escolheu um acessório carnavalesco, que correspondia a uma consequência.
Solange Couto, Alberto Cowboy e Breno foram emparedados após não conseguirem entrar em um consenso de nome para ser emparedado.
Veja também
CONFIRA MOMENTO DO PAREDÃO
CONFIRA RESULTADO DA DINÂMICA
- MÁSCARA DUAS CARAS: Samira escolheu Ana Paula para o VIP e Edilson para a Xepa;
- CARTOLA ESPELHADA: Leandro vetou o voto de Alberto Cowboy;
- MÁSCARA VERDE: Juliano e Babu imunizaram Milena;
- PALHAÇO: Solange Couto, Alberto Cowboy e Breno não escolheram um nome e foram para o paredão.
QUAIS ERAM as consequências:
- TROCA: 1 participante vai escolher duas pessoas, uma do VIP e outra da Xepa, para trocarem de status (exceto o Líder);
- VETO: 1 participante terá o poder de vetar o voto de outra pessoa na Formação do Paredão (exceto o Líder);
- IMUNIDADE: 2 participantes, em consenso, vão imunizar outra pessoa na Formação do Paredão (exceto o Líder);
- INDICAÇÃO: 3 participantes, em consenso, vão emparedar outra pessoa na Formação do Paredão (exceto o imunizado dessa mesma dinâmica e o Líder).
Uma mesma pessoa poderia estar envolvida em mais de uma consequência, o que podia embaralhar ainda mais as estratégias da casa.