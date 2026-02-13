BBB 26: Solange Couto, Alberto Cowboy e Breno estão no Paredão

Nesta sexta-feira (13), foi realizada a dinâmica 'Bloco do Paredão', uma atividade inédita no BBB 26 que já começou com impacto imediato: participante emparedado, imunizado, poder de veto e até troca entre VIP e Xepa.

Um sorteio definiu a ordem de jogo. Seguindo os números sorteados, cada participante escolheu um acessório carnavalesco, que correspondia a uma consequência.

Solange Couto, Alberto Cowboy e Breno foram emparedados após não conseguirem entrar em um consenso de nome para ser emparedado.

Veja também Zoeira BBB 26: confira resultado da dinâmica 'Bloco do Paredão' Zoeira BBB 26 terá novos horários durante o Carnaval; veja as mudanças Zoeira Dividido pelo líder Jonas, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

CONFIRA MOMENTO DO PAREDÃO

CONFIRA RESULTADO DA DINÂMICA

MÁSCARA DUAS CARAS: Samira escolheu Ana Paula para o VIP e Edilson para a Xepa;

escolheu para o VIP e Edilson para a Xepa; CARTOLA ESPELHADA: Leandro vetou o voto de Alberto Cowboy ;

vetou o voto de ; MÁSCARA VERDE: Juliano e Babu imunizaram Milena ;

e imunizaram ; PALHAÇO: Solange Couto, Alberto Cowboy e Breno não escolheram um nome e foram para o paredão.

QUAIS ERAM as consequências:

TROCA: 1 participante vai escolher duas pessoas, uma do VIP e outra da Xepa, para trocarem de status (exceto o Líder);

1 participante vai escolher duas pessoas, uma do VIP e outra da Xepa, para trocarem de status (exceto o Líder); VETO : 1 participante terá o poder de vetar o voto de outra pessoa na Formação do Paredão (exceto o Líder);

: 1 participante terá o poder de vetar o voto de outra pessoa na Formação do Paredão (exceto o Líder); IMUNIDADE: 2 participantes, em consenso, vão imunizar outra pessoa na Formação do Paredão (exceto o Líder);

2 participantes, em consenso, vão imunizar outra pessoa na Formação do Paredão (exceto o Líder); INDICAÇÃO: 3 participantes, em consenso, vão emparedar outra pessoa na Formação do Paredão (exceto o imunizado dessa mesma dinâmica e o Líder).

Uma mesma pessoa poderia estar envolvida em mais de uma consequência, o que podia embaralhar ainda mais as estratégias da casa.