BBB 26: confira resultado da dinâmica 'Bloco do Paredão'
Nova dinâmica foi anunciada nessa quinta (12).
Nesta sexta-feira (13), foi realizada a dinâmica 'Bloco do Paredão', uma atividade inédita no BBB 26 que já começou com impacto imediato: participante emparedado, imunizado, poder de veto e até troca entre VIP e Xepa.
Um sorteio definiu a ordem de jogo. Seguindo os números sorteados, cada participante escolheu um acessório carnavalesco, que correspondia a uma consequência.
Gabarito da dinâmica:
- TROCA: MÁSCARA DUAS CARAS;
- VETO: CARTOLA ESPELHADA;
- IMUNIDADE: MÁSCARA VERDE + MÁSCARA DE MADEIRA;
- INDICAÇÃO: PALHAÇO + COLAR HAVAIANO + CHAPÉU COCO.
Confira as consequências:
- TROCA: 1 participante vai escolher duas pessoas, uma do VIP e outra da Xepa, para trocarem de status (exceto o Líder);
- VETO: 1 participante terá o poder de vetar o voto de outra pessoa na Formação do Paredão (exceto o Líder);
- IMUNIDADE: 2 participantes, em consenso, vão imunizar outra pessoa na Formação do Paredão (exceto o Líder);
- INDICAÇÃO: 3 participantes, em consenso, vão emparedar outra pessoa na Formação do Paredão (exceto o imunizado dessa mesma dinâmica e o Líder).
Uma mesma pessoa poderia estar envolvida em mais de uma consequência, o que podia embaralhar ainda mais as estratégias da casa.
CONFIRA RESULTADO
- MÁSCARA DUAS CARAS: Samira escolheu Ana Paula para o VIP e Edilson para a Xepa;
- CARTOLA ESPELHADA: Leandro vetou o voto de Alberto Cowboy;
- MÁSCARA VERDE: Juliano e Babu imunizaram Milena;
- PALHAÇO: Solange Couto, Alberto Cowboy e Breno não escolheram um nome e foram para o paredão.
ENTENDA DINÂMICA
