BBB 26: equipe de Maxiane se pronuncia após a maquiagem "derretida"
Equipe alegou que a participante saber fazer "blindagem".
A equipe da participante Maxiane, do BBB 26, se manifestou sobre a repercussão das imagens que mostraram falhas na maquiagem durante a madrugada dessa quarta-feira (11).
O episódio ocorreu após a eliminação de Sarah Andrade, quando o choro da participante provocou o desgaste visível dos produtos aplicados em seu rosto.
“Quando a emoção vem sem aviso, nem sempre dá tempo de blindar. A Maxi sabe fazer blindagem de pele, mas ontem não esperava chorar daquele jeito… e o coração falou mais alto”, diz o texto publicado no Instagram oficial de Maxiane.
Veja também
A legenda acompanha um vídeo que mostra a participante em vários momentos envolvendo sua maquiagem e água. As imagens possuem legendas que explicam o que é a blindagem.
“Blindagem é aquela etapa extra que deixa a make resistente ao calor, suor e... lágrimas”, explica um dos cards.