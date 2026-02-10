Sarah Andrade é a quarta eliminada do BBB 26
O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.
Sarah Andrade foi eliminada no quarto paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 69,13% da média de votos. Ela deixou o reality show na noite deste terça-feira (10) após enfrentar Babu Santana e Sol Vega. Ela acabou no paredão após contragolpe de Babu.
Babu foi a segunda pessoa mais votada na disputa pela permanência na casa, recebendo 28,49%, na média. Por sua vez, Sol teve somente 2,38% dos votos.
Como foi a formação do quarto Paredão?
A dinâmica dessa semana para o paredão contou com:
- 1 emparedado pelo Duelo de Risco;
- 1 indicado pelo líder;
- 1 contragolpe do indicado pelo líder;
- 1 mais votado pela casa.
Estavam imunes ao paredão Edilson Capetinha (imunizado pelo anjo Alberto Cowboy) e Jonas (líder).
A primeira emparedada foi Samira, escolhida em consenso entre Juliano e Sol Vega, na dinâmica do Duelo de Risco.
Babu foi o indicado ao paredão pela líder Jonas, e escolheu Sarah no contragolpe.
Pela casa, a participante mais votada foi Sol Vega.
Neste domingo, a prova do Bate e Volta foi disputada entre Sarah, Samira e Sol. Quem se salvou foi Samira.