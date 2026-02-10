BBB 26: Juliano Floss e Alberto Cowboy discutem na madrugada

Juliano Floss entrou em discussão com Alberto Cowboy enquanto cumpria o castigo do Monstro no BBB26, na madrugada desta terça-feira (10). O embate teve início após o veterano ir até a lavanderia dobrar roupas.

"Quatro horas da manhã dobrando a roupa do Babu. Que fofinho", ironizou o dançarino. "Esse fofinho que nos colocou aqui", acrescentou Milena, que cumpre o castigo junto ao Camarote.

"Que gente boa que você é, tão da galera", continuou alfinetando o influenciador. "Estou colocando a minha, é diferente", justificou o Veterano. "Tirando a roupa do Babu quatro horas da manhã", respondeu Juliano.

Cowboy se defendeu da discussão, afirmando ter respeito pela roupa de qualquer pessoa. "Não estou cuidando da roupa dele não. Tirando para por a minha. Poderia ser a sua ou de qualquer outra pessoa, muito diferente. Talvez você não conheça isso", afirmou o veterano.

"Minha mãe me deu educação. De novo, falando que os outros não têm educação. Único argumento que ele tem já que ele é tão bem-educado", respondeu o namorado de Marina Sena.

Desabafo com Leandro

Mais cedo, Juliano Floss já havia criticado o adversário em conversa com Leandro Boneco, destacando que o veterano só estava no programa para limpar a imagem.

"Estou começando a ter mais ranço do Cowboy do que de Jonas, porque o Jonas é um imbecil, mas ele não esconde a imbecilidade. O Cowboy tem maldade e paga de mocinho. Isso, para mim, é a pior coisa que alguém pode fazer", afirmou.

"Fica claro que ele está tentando limpar a imagem de vilão dele. Se o público cair nessa, é capaz de um falso ganhar o programa", disse.