Alberto Cowboy dispara críticas contra Ana Paula: 'Só na gritaria'
Brothers fizeram uma análise da postura da jornalista após o Sincerão.
O "Sincerão" da noite dessa segunda-feira (9) continuou rendendo assunto na casa do BBB 26. O veterano Alberto Cowboy disparou críticas conta Ana Paula Renault após a dinâmica em conversa com Edilson e Jonas Sulzbach.
Os brothers fizeram uma análise da postura da jornalista, comparando o comportamento dela quando está perto dos aliados.
"Ela só tem argumento quando tem muita gente", começou o ex-jogador de futebol. "Na raiva, na gritaria. Toda conversa que eu tive com ela no quarto, ela não conseguiu falar. Ela precisa de alguém", disse o mineiro. "O Juliano mesmo disse: 'Vocês dois conversando é massa demais'. Ela vinha para cá, eu rebatia, ela vinha, eu rebatia", completou.
Embates
Edilson ainda relembrou de uma briga com Ana Paula no confinamento. "Aí ela: 'Você me chamou de maluca'. Eu não te chamei de maluca, eu falei que lidar com maluco é fod*, só que você pegou a carapuça para você'. Não falei que Ana Paula é maluca", comentou.
O ex-jogador também mencionou um embate com a veterana envolvendo Leandro Boneco no Sincerão da semana passada. "'Eu falei que é analfabeto do jogo, porque ele estava sendo burro no jogo, ele não consegue nem ler o jogo. Mas você fica reclamando e fica chamando o Jonas de quinta série. É o que isso?'. Ela levantou e foi embora", explicou Edilson.
"Ela não tem argumento. Quando você senta para ter uma conversa legal, ela se perde", concluiu Alberto Cowboy.