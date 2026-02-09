Confira como foi o quarto Sincerão do BBB 26
Dinâmica agita a casa antes do resultado do paredão.
O quarto Sincerão do Big Brother Brasil 26 foi realizado na noite desta segunda-feira (9). A dinâmica contou com o líder Jonas Sulzbach, o anjo Alberto Cowboy, os emparedados Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega, além de Juliano Floss, que participou do "Duelo de Risco" com a Sol.
Entenda a dinâmica:
Durante a transmissão ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou o funcionamento da dinâmica “Quem sou eu?”: cada participante sorteava a foto de uma pessoa sem ver sua identidade, seguia até uma cabine e, a partir disso, escolhia quatro jogadores para fazer uma pergunta a cada um deles.
O objetivo era tentar adivinhar quem era a pessoa sorteada, utilizando como base o gabarito de palavras exibido em uma tela próxima aos participantes.
Após ouvir as respostas, o participante dá o seu palpite. Se acertar, a pessoa da foto recebe um banho de geleca; se errar, é o próprio participante quem sofre a consequência e leva o banho.
O Sincerão teve início com Jonas, que sorteou a participante Gabriela. Na sequência, ele direcionou a pergunta a Alberto Cowboy, questionando se Gabriela era uma pessoa confiável.
Após ouvir as respostas, o Veterano arrisca o palpite em Gabriela e acerta. Com isso, a vendedora acaba recebendo um banho de geleca.
Duas plateias interativas
Além da plateia que acompanha o Sincerão ao vivo nos estúdios da Globo, sob a condução do apresentador Tadeu Schmidt, a ex-participante e figura polêmica Karol Conká liderou outra plateia no BBB Experience, em São Paulo. As duas plateias participaram de forma ativa e interativa da dinâmica, ampliando o envolvimento do público com o programa.
Confira as escolhas de cada participante:
Alberto Cowboy
Alberto Cowboy sorteou a carta de Sarah Andrade e fez quatro perguntas aos colegas. Após as respostas, arriscou o palpite em Sol Vega, mas errou. Como consequência, o empresário levou um banho de geleca.
Babu Santana
Babu Santana sorteou a carta de Jonas Sulzbach, fez as perguntas da dinâmica e palpitou em Breno, mas errou. Com isso, o ator levou um banho de geleca.
Sarah Andrade
Sarah Andrade ficou com a carta de Marcelo, realizou as perguntas e também apostou em Breno, errando o palpite. A influenciadora recebeu o banho de geleca.
Sol Vega
Sol Vega sorteou Jordana, fez as perguntas e palpitou em Maxiane, mas não acertou. A empresária acabou levando o banho de geleca.
Juliano Floss
Juliano Floss ficou com a carta de Babu Santana, conduziu a rodada e palpitou corretamente em Babu. Com o acerto, o ator recebeu o banho de geleca.
Marciele
Marciele foi votada pela plateia como a participante mais apagada do programa e, com isso, ganhou a oportunidade de participar da dinâmica.
Na rodada, ela sorteou a carta de Ana Paula Renault, fez as perguntas aos colegas e, após as respostas, arriscou o palpite em Ana Paula e acertou. Com o acerto, a jornalista foi quem recebeu o banho de geleca.