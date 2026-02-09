Enquete BBB 26: Babu, Sarah ou Sol? Quem deve sair do reality?
Um participante será eliminado na próxima terça-feira (10).
Babu, Sarah e Sol estão no quarto paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26. A votação ocorreu ao vivo na noite deste domingo (8)
Agora, o mais votado pelo público será o próximo a deixar a casa mais vigiada do Brasil, na próxima terça-feira (10).
Quem deve ser eliminado do BBB 26? Vote
Como foi a formação do terceiro Paredão?
A dinâmica dessa semana para o paredão contou com:
- 1 emparedado pelo Duelo de Risco;
- 1 indicado pelo líder;
- 1 contragolpe do indicado pelo líder;
- 1 mais votado pela casa.
Estavam imunes ao paredão Edilson Capetinha (imunizado pelo anjo Alberto Cowboy) e Jonas (líder).
A primeira emparedada foi Samira, escolhida em consenso entre Juliano e Sol Vega, na dinâmica do Duelo de Risco.
Babu foi o indicado ao paredão pela líder Jonas, e escolheu Sarah no contragolpe.
Pela casa, a participante mais votada foi Sol Vega.
Neste domingo, a prova do Bate e Volta foi disputada entre Sarah, Samira e Sol. Quem se salvou foi Samira.
