BBB 26: como funcionou dinâmica do 'Exilado' e quem vai morar fora da casa

Breno não foi escolhido e se tornou o 'Exilado'.

(Atualizado às 23:09)
Zoeira
Foto do BBB 26 para ilustrar a dinâmica do 'Exilado'.
Legenda: Nova dinâmica foi apresentada na quinta-feira (26).
Foto: Globo.

O BBB 26 tem uma nova dinâmica. Nesta sexta-feira (27), os participantes e o público conheceram a atividade do “Exilado”.

Na quinta-feira (26), apresentador Tadeu Schmidt anunciou que os brothers seriam separados em dois grupos. O que sobrar, moraria no lado de fora.

O escolhido também terá poderes. No sábado (28), ocorre a Prova do Anjo durante o dia. E, à noite, o participante "excluído" vai ter direito a um poder especial.

"No programa ao vivo, o jogador exilado vai emparedar alguém, e a pessoa emparedada vai trocar de lugar com ele no exílio", explicou Tadeu.

QUEM FOI O ‘EXILADO’?

Por ser a líder da semana, Samira ficou de fora da dinâmica. Ela recebeu uma urna e sorteou dois nomes: Jordana e Alberto Cowboy.

Os dois sorteados foram posicionados em dois círculos. Cada um escolhia outro participante para o seu grupo sucessivamente. Breno não foi escolhido por nenhum dos dois.

ESCOLHIDOS POR JORDANA:

  • Ana Paula
  • Jonas
  • Solange
  • Gabriela
  • Juliano

ESCOLHIDOS POR COWBOY:

  • Marciele
  • Babu
  • Milena
  • Boneco
  • Chaiany

FORMAÇÃO DO PAREDÃO

Com essa atividade, o Paredão vai ter a seguinte formação até domingo (1º):

  • Emparedado pela dinâmica "Exilado";
  • Indicação da líder Samira;
  • Participante mais votado da casa;
  • Contragolpeado pelo competidor indicado pela líder.

Paredão desta semana é falso

Tadeu Schmidt também revelou que o Paredão desta semana é falso. Ou seja, o participante mais votado não vai sair da casa, e sim ser levado a um quarto secreto onde poderá assistir aos outros brothers remotamente. Além das informações privilegiadas, ele voltará para a Casa imune.

