BBB 26: como funcionou dinâmica do 'Exilado' e quem vai morar fora da casa
Breno não foi escolhido e se tornou o 'Exilado'.
O BBB 26 tem uma nova dinâmica. Nesta sexta-feira (27), os participantes e o público conheceram a atividade do “Exilado”.
Na quinta-feira (26), apresentador Tadeu Schmidt anunciou que os brothers seriam separados em dois grupos. O que sobrar, moraria no lado de fora.
O escolhido também terá poderes. No sábado (28), ocorre a Prova do Anjo durante o dia. E, à noite, o participante "excluído" vai ter direito a um poder especial.
"No programa ao vivo, o jogador exilado vai emparedar alguém, e a pessoa emparedada vai trocar de lugar com ele no exílio", explicou Tadeu.
QUEM FOI O ‘EXILADO’?
Por ser a líder da semana, Samira ficou de fora da dinâmica. Ela recebeu uma urna e sorteou dois nomes: Jordana e Alberto Cowboy.
Os dois sorteados foram posicionados em dois círculos. Cada um escolhia outro participante para o seu grupo sucessivamente. Breno não foi escolhido por nenhum dos dois.
ESCOLHIDOS POR JORDANA:
- Ana Paula
- Jonas
- Solange
- Gabriela
- Juliano
ESCOLHIDOS POR COWBOY:
- Marciele
- Babu
- Milena
- Boneco
- Chaiany
FORMAÇÃO DO PAREDÃO
Com essa atividade, o Paredão vai ter a seguinte formação até domingo (1º):
- Emparedado pela dinâmica "Exilado";
- Indicação da líder Samira;
- Participante mais votado da casa;
- Contragolpeado pelo competidor indicado pela líder.
Paredão desta semana é falso
Tadeu Schmidt também revelou que o Paredão desta semana é falso. Ou seja, o participante mais votado não vai sair da casa, e sim ser levado a um quarto secreto onde poderá assistir aos outros brothers remotamente. Além das informações privilegiadas, ele voltará para a Casa imune.