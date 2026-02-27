BBB 26: como funcionou dinâmica do 'Exilado' e quem vai morar fora da casa

O BBB 26 tem uma nova dinâmica. Nesta sexta-feira (27), os participantes e o público conheceram a atividade do “Exilado”.

Na quinta-feira (26), apresentador Tadeu Schmidt anunciou que os brothers seriam separados em dois grupos. O que sobrar, moraria no lado de fora.

O escolhido também terá poderes. No sábado (28), ocorre a Prova do Anjo durante o dia. E, à noite, o participante "excluído" vai ter direito a um poder especial.

"No programa ao vivo, o jogador exilado vai emparedar alguém, e a pessoa emparedada vai trocar de lugar com ele no exílio", explicou Tadeu.

QUEM FOI O ‘EXILADO’?

Por ser a líder da semana, Samira ficou de fora da dinâmica. Ela recebeu uma urna e sorteou dois nomes: Jordana e Alberto Cowboy.

Os dois sorteados foram posicionados em dois círculos. Cada um escolhia outro participante para o seu grupo sucessivamente. Breno não foi escolhido por nenhum dos dois.

ESCOLHIDOS POR JORDANA:

Ana Paula

Jonas

Solange

Gabriela

Juliano

ESCOLHIDOS POR COWBOY:

Marciele

Babu

Milena

Boneco

Chaiany

FORMAÇÃO DO PAREDÃO

Com essa atividade, o Paredão vai ter a seguinte formação até domingo (1º):

Emparedado pela dinâmica "Exilado";

Indicação da líder Samira;

Participante mais votado da casa;

Contragolpeado pelo competidor indicado pela líder.

Paredão desta semana é falso

Tadeu Schmidt também revelou que o Paredão desta semana é falso. Ou seja, o participante mais votado não vai sair da casa, e sim ser levado a um quarto secreto onde poderá assistir aos outros brothers remotamente. Além das informações privilegiadas, ele voltará para a Casa imune.