Jonas Brothers anunciam show único em São Paulo

Os Jonas Brothers voltarão ao Brasil para uma apresentação exclusiva em São Paulo. O trio sobe ao palco do Allianz Parque no dia 13 de maio.

Joe, Nick e Kevin Jonas trarão ao país a turnê “Jonas20 – Greetings from your hometown”, que marca as duas décadas de trajetória do grupo. A confirmação foi feita pelo banco patrocinador do evento. A última passagem dos irmãos pelo Brasil aconteceu em abril de 2024, com a turnê “One Night. Five Albums”.

A pré-venda de ingressos começa em 3 de março, enquanto a venda geral será aberta no dia 5. Os valores variam de R$ 210 a R$ 850.

“Jonas20 – Greetings from your hometown” acompanha o lançamento do álbum “Greetings from Your Hometown”, divulgado em agosto de 2025. A série de shows teve início no mesmo mês, em Nova Jersey, estado que marcou o começo da carreira do grupo.

Quais shows internacionais terão no Brasil em 2026?

Diversos artistas internacionais já confirmaram apresentações no país ao longo do ano. O Lollapalooza Brasil, por exemplo, acontece entre 20 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com nomes como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Lorde e Chappell Roan no line-up.

O Guns N’ Roses fará uma série de shows entre 1º e 25 de abril, passando por cidades como Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e Belém, além de Fortaleza.

The Weeknd retorna ao Brasil entre 26 de abril e 1º de maio com a turnê After Hours Til Dawn, com participações de Anitta nas apresentações no Rio e em São Paulo.

Harry Styles se apresenta entre 17 e 24 de julho no MorumBIS, em São Paulo, enquanto Rosalía fará dois shows no Rio de Janeiro, em agosto.

Quando será o Rock in Rio 2026?

O Rock in Rio 2026 já tem datas marcadas para setembro, com atrações como Stray Kids, Elton John, Demi Lovato, Maroon 5 e Foo Fighters confirmadas.

Encerrando a lista, o BTS incluiu apresentações em São Paulo entre 28 e 31 de outubro em sua nova turnê mundial.