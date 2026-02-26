Jonas Brothers anunciam show único em São Paulo
Trio se apresenta no Allianz Parque, em maio, com turnê que celebra 20 anos de carreira.
Os Jonas Brothers voltarão ao Brasil para uma apresentação exclusiva em São Paulo. O trio sobe ao palco do Allianz Parque no dia 13 de maio.
Joe, Nick e Kevin Jonas trarão ao país a turnê “Jonas20 – Greetings from your hometown”, que marca as duas décadas de trajetória do grupo. A confirmação foi feita pelo banco patrocinador do evento. A última passagem dos irmãos pelo Brasil aconteceu em abril de 2024, com a turnê “One Night. Five Albums”.
A pré-venda de ingressos começa em 3 de março, enquanto a venda geral será aberta no dia 5. Os valores variam de R$ 210 a R$ 850.
“Jonas20 – Greetings from your hometown” acompanha o lançamento do álbum “Greetings from Your Hometown”, divulgado em agosto de 2025. A série de shows teve início no mesmo mês, em Nova Jersey, estado que marcou o começo da carreira do grupo.
Quais shows internacionais terão no Brasil em 2026?
Diversos artistas internacionais já confirmaram apresentações no país ao longo do ano. O Lollapalooza Brasil, por exemplo, acontece entre 20 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com nomes como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Lorde e Chappell Roan no line-up.
O Guns N’ Roses fará uma série de shows entre 1º e 25 de abril, passando por cidades como Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e Belém, além de Fortaleza.
The Weeknd retorna ao Brasil entre 26 de abril e 1º de maio com a turnê After Hours Til Dawn, com participações de Anitta nas apresentações no Rio e em São Paulo.
Harry Styles se apresenta entre 17 e 24 de julho no MorumBIS, em São Paulo, enquanto Rosalía fará dois shows no Rio de Janeiro, em agosto.
Quando será o Rock in Rio 2026?
O Rock in Rio 2026 já tem datas marcadas para setembro, com atrações como Stray Kids, Elton John, Demi Lovato, Maroon 5 e Foo Fighters confirmadas.
Encerrando a lista, o BTS incluiu apresentações em São Paulo entre 28 e 31 de outubro em sua nova turnê mundial.