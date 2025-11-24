Guns N' Roses retorna a Fortaleza em 2026; saiba data
Evento acontece em abril.
Os fãs da banda Guns N' Roses podem se preparar para uma apresentação do grupo em Fortaleza. Na manhã desta segunda-feira (24), foi anunciado show na capital cearense no dia 18 de abril de 2026.
"Guns N' Roses está de volta a Fortaleza com a formação clássica. Vamos juntos viver esse momento épico!", anunciou a produtora Multi Entretenimento em postagem no Instagram.
Veja também
A turnê brasileira do Guns N’ Roses em 2026 contará com uma extensa passagem pelo país. A banda desembarca no dia 1º de abril em Porto Alegre, abrindo a série de apresentações na América do Sul, e segue no dia 4 de abril em São Paulo, São José do Rio Preto em 7 de abril, Rio de Janeiro no dia 10, e Vitória em 12 de abril.
Na semana seguinte, o grupo leva seus clássicos para o Nordeste, com shows em Salvador (14) e Fortaleza (17). A rota brasileira continua rumo ao interior com apresentação em São Luiz no dia 21, e depois para o Norte, onde encerram a etapa nacional em Belém do Pará em 25 de abril.
Informações de ingressos e local do evento ainda devem ser divulgadas pela organização do evento.
Veja a programação de shows pelo mundo:
MARÇO
03/28 – Monterrey, MX
ABRIL
04/01 – Porto Alegre, BR
04/04 – São Paulo, BR
04/07 – São José do Rio Preto, BR
04/10 – Rio de Janeiro, BR
04/12 – Vitória, BR
04/15 – Salvador, BR
04/18 – Fortaleza, BR
04/21 – São Luiz, BR
04/25 – Belém do Pará, BR
04/29 – Hollywood, FL
MAIO
05/07 – Daytona Beach, FL
05/11 – Gliwice, PL
05/13 – Gliwice, PL
05/17 – Dublin, IE
05/20 – Donington, UK
05/28 – Amsterdam, NL
05/30 – Amsterdam, NL
JUNHO
06/05 – Berlin, DE
06/06 – Essen, DE
06/28 – Antwerp, BE
JULHO
07/01 – Paris, FR
07/03 – Paris, FR
07/25 – Raleigh, NC
07/28 – Saratoga Springs, NY
07/29 – Tinley Park, IL
AGOSTO
08/01 – Hershey, PA
08/03 – Toronto, ON
08/06 – Shakopee, MN
08/08 – East Rutherford, NJ
08/16 – St. Louis, MO
08/19 – Kansas City, MO
08/22 – Las Vegas, NV
08/26 – Edmonton, AB
08/29 – Vancouver, BC
SETEMBRO
09/01 – San Diego, CA
09/05 – Pasadena, CA
09/09 – Arlington, TX
09/12 – Ridgetale, MO (provavelmente "Ridgedale")
09/16 – San Antonio, TX
09/19 – Atlanta, GA