Guns N' Roses retorna a Fortaleza em 2026; saiba data

Os fãs da banda Guns N' Roses podem se preparar para uma apresentação do grupo em Fortaleza. Na manhã desta segunda-feira (24), foi anunciado show na capital cearense no dia 18 de abril de 2026.

"Guns N' Roses está de volta a Fortaleza com a formação clássica. Vamos juntos viver esse momento épico!", anunciou a produtora Multi Entretenimento em postagem no Instagram.

A turnê brasileira do Guns N’ Roses em 2026 contará com uma extensa passagem pelo país. A banda desembarca no dia 1º de abril em Porto Alegre, abrindo a série de apresentações na América do Sul, e segue no dia 4 de abril em São Paulo, São José do Rio Preto em 7 de abril, Rio de Janeiro no dia 10, e Vitória em 12 de abril.

Na semana seguinte, o grupo leva seus clássicos para o Nordeste, com shows em Salvador (14) e Fortaleza (17). A rota brasileira continua rumo ao interior com apresentação em São Luiz no dia 21, e depois para o Norte, onde encerram a etapa nacional em Belém do Pará em 25 de abril.

Informações de ingressos e local do evento ainda devem ser divulgadas pela organização do evento.

Veja a programação de shows pelo mundo:

MARÇO

03/28 – Monterrey, MX

ABRIL

04/01 – Porto Alegre, BR

04/04 – São Paulo, BR

04/07 – São José do Rio Preto, BR

04/10 – Rio de Janeiro, BR

04/12 – Vitória, BR

04/15 – Salvador, BR

04/18 – Fortaleza, BR

04/21 – São Luiz, BR

04/25 – Belém do Pará, BR

04/29 – Hollywood, FL

MAIO

05/07 – Daytona Beach, FL

05/11 – Gliwice, PL

05/13 – Gliwice, PL

05/17 – Dublin, IE

05/20 – Donington, UK

05/28 – Amsterdam, NL

05/30 – Amsterdam, NL

JUNHO

06/05 – Berlin, DE

06/06 – Essen, DE

06/28 – Antwerp, BE

JULHO

07/01 – Paris, FR

07/03 – Paris, FR

07/25 – Raleigh, NC

07/28 – Saratoga Springs, NY

07/29 – Tinley Park, IL

AGOSTO

08/01 – Hershey, PA

08/03 – Toronto, ON

08/06 – Shakopee, MN

08/08 – East Rutherford, NJ

08/16 – St. Louis, MO

08/19 – Kansas City, MO

08/22 – Las Vegas, NV

08/26 – Edmonton, AB

08/29 – Vancouver, BC

SETEMBRO

09/01 – San Diego, CA

09/05 – Pasadena, CA

09/09 – Arlington, TX

09/12 – Ridgetale, MO (provavelmente "Ridgedale")

09/16 – San Antonio, TX

09/19 – Atlanta, GA