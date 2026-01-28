Harry Styles anuncia novas datas de shows no Brasil
As apresentações fazem parte da turnê “Together, Together”, que divulga o álbum “Kiss All The Time".
O cantor Harry Styles anunciou, na manhã desta quarta-feira (28), novas datas de shows no Brasil devido à alta demanda e pedido de fãs por mais ingressos. Os tickets para os shows primeiramente confirmados nos dias 17 e 18 de julho já estão esgotados.
Agora, o artista também irá se apresentar nos dias 21 e 24 de julho, no Estádio MorumBis, em São Paulo.
As apresentações fazem parte da turnê “Together, Together”, que divulga o álbum “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, com lançamento previsto para 6 de março. Anunciado no último dia 15, o disco marca o primeiro trabalho inédito de Harry desde “Harry’s House”, de 2022.
Ingressos
A pré-venda para clientes do banco Santander terá início nesta quinta-feira (29) às 11h. Já a venda geral dos ingressos vai começar na sexta-feira (30), também às 11h da manhã.
Os fãs também podem adquirir as entradas a partir das 12h na bilheteria física do Shopping SP Market, na Zona Sul de São Paulo. A bilheteria física do Shopping Ibirapuera também será ponto de venda dos ingressos restantes.
Os valores dos ingressos variam entre R$ 265 e R$ 1.410, dependendo do setor e do tipo de entrada. Veja detalhes:
|Setor
|Inteira
|Meia-entrada
|Arquibancada
|R$ 530
|R$ 265
|Pista
|R$ 700
|R$ 350
|Cadeira Superior
|R$ 800
|R$ 400
|Cadeira Inferior
|R$ 880
|R$ 440
|Pit Circle
|R$ 1.410
|R$ 705
|Pit Disco
|R$ 1.410
|R$ 705
|Pit Kiss
|R$ 1.410
|R$ 705
|Pit Square
|R$ 1.410
|R$ 705
As compras online têm taxa de serviço de 20%, além de taxa administrativa de R$ 21,74.
Novo álbum
O álbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" será lançado dia 6 de março, mas o primeiro single vai ser lançado nesta sexta-feira (23).
A equipe de Harry já tem trabalhado na divulgação. No dia 27 de dezembro do ano passado, ele lançou um pequeno documentário, dirigido por Stella Blackmon.