Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Harry Styles anuncia 4º álbum solo da carreira

Com título "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", produção será lançada em dia 6 de março.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Zoeira
Imagem de Harry Styles em seu último show como imagem de divulgação de novo álbum.
Legenda: O último show de Harry Styles foi realizado em 22 de julho de 2023, na cidade de Reggio Emilia, Itália.
Foto: Reprodução/YouTube.

Quando Harry Styles surpreendeu com um solo inédito no piano, no último dia da turnê "Love On Tour", os fãs já sabiam que a despedida seria diferente. E não estavam errados. Daquela noite em Reggio Emilia, na Itália, em julho de 2022, até o anúncio do novo álbum, mais de 900 dias se passaram. Após especulações de aposentadoria e piadas sobre férias eternas, o artista anunciou seu 4º álbum solo da carreira na tarde desta quinta-feira (15). 

O álbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" será lançado dia 6 de março. Apesar de não ter informado sobre singles, os fãs esperam que ele solte alguma prévia do novo trabalho nos próximos dias.

'Nós pertencemos juntos'

A equipe de Harry já tem trabalhado na divulgação. No dia 27 de dezembro do ano passado, por exemplo, ele lançou um pequeno documentário, dirigido por Stella Blackmon.

O vídeo mostra fãs comentando que ele iria "desaparecer" depois da turnê — como, de fato, aconteceu —, apresenta o registro do solo dele no piano e finaliza com a mensagem: "Nós pertencemos juntos" ("We belong together"). Posteriormente, diversos pôsteres com essa frase foram espalhados em grandes cidades do mundo, incluindo Nova York, Londres e São Paulo. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Harry Styles afirma ter sido uma 'honra' estar com Liam Payne nos 'anos mais queridos da vida'

teaser image
Verso

Harry Styles faturou R$ 350 milhões em cinco anos de carreira solo após o fim do One Direction

Período sabático 

Nesses quase três anos afastado, o Harry chegou a correr em duas grandes maratonas: a de Tóquio e a de Berlim. Ele esteve em Roma durante o Conclave, para ver o anúncio do novo papa. 

Durante esse tempo, raspou a cabeça, ajudou pessoas aleatórias a estacionarem o carro, participou de festivais de música. Ele também foi visto pedalando em diversas cidades da Europa. Nesse período, ele também cantou com a Stevie Nicks, em uma apresentação ao vivo no BST Hyde Park. 

Reações nas redes sociais

Após o anúncio, que coincidiu com a divulgação do novo single de Louis Tomlinson ("Imposter"), os fãs comemoraram nas redes sociais. As reações variam de surpresa, até imensa alegria:

Assuntos Relacionados
Imagem de Harry Styles em seu último show como imagem de divulgação de novo álbum.
Zoeira

Harry Styles anuncia 4º álbum solo da carreira

Com título "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", produção será lançada em dia 6 de março.

Beatriz Rabelo
Há 34 minutos
Participante Elisa no Quarto Branco do BBB 26.
Zoeira

Após 65 horas, Elisa aperta o botão e desiste do Quarto Branco do BBB 26

Participante foi a segunda concorrente a sair da dinâmica.

Redação
Há 1 hora
foto do participante Pedro conversando com Brigido no gramado do BBB 26.
Zoeira

Pedro, do BBB 26, chora ao confessar que já traiu a esposa

Vendedor fez revelações sobre a vida pessoal e recebeu conselhos de colega de confinamento.

Redação
Há 2 horas
Marielza participou do BBB 5, edição que tornou Grazi Massafera famosa.
Zoeira

Marielza, do BBB 5, foi a primeira a sair do reality por motivo de saúde

Henri Castelli também teve que deixar o programa da Globo após ter uma convulsão.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Anitta é uma mulher jovem e magra. Na foto, ela está maquiada, de óculos escuros pra cima e usa um figurino vermelho com correntes prateadas.
Zoeira

Anitta será a atração da primeira festa do BBB 26

O evento será nesta sexta-feira (16).

Redação
15 de Janeiro de 2026
Alberto Cowboy é um homem de meia idade de barba grisalha e cabelo preto. Na foto, ele está com equipamento de proteção durante a Prova do Líder.
Zoeira

Primeiro líder da edição, Alberto Cowboy quer mudar imagem de 'vilão' do BBB

Conhecido por ter feito pacto de sangue no BBB 7, o brother enxerga no BBB 26 uma nova chance com o público.

Luana Severo
15 de Janeiro de 2026
Quarto Branco do BBB 26. Participantes estão deitados no chão, enquanto Leandro encostado na parede.
Zoeira

Quarto Branco é acordado por sirenes e choro de bebê após 55 horas de confinamento

Oito candidatos disputam as duas últimas vagas ao reality.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Alberto Cowboy em uma piscina de bolinhas, com os braços erguidos, possivelmente celebrando ou descansando em meio às esferas coloridas, na Prova do Líder do BBB 26.
Zoeira

Prova do Líder do BBB 26 entra no 'top 4' das mais longas do reality

Disputa se estendeu por mais de 26 horas.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Big Fones do BBB 26.
Zoeira

Big Fone vai tocar pela primeira vez no BBB 26; saiba que horas

Ligação vai acontecer durante o programa ao vivo.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Henri Castelli, Sol Vega, e Alberto Cowboy durante Prova do Líder.
Zoeira

5 momentos marcantes da primeira Prova do Líder do BBB 26

A disputa se encerrou na madrugada desta quinta-feira (15), após mais de 26 horas.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Alberto Cowboy.
Zoeira

Veja quem venceu a primeira Prova do Líder do BBB 26 e como foi a disputa

A prova de resistência durou mais de 26 horas.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Homem com barba e camisa regata azul-marinho número 20, com tatuagens nos braços, em ambiente interno do Big Brother Brasil (BBB).
Zoeira

Henri Castelli é desclassificado do BBB 26 após convulsão

Ator teve uma convulsão durante a prova de resistência.

Redação
14 de Janeiro de 2026
'Euphoria' ganha trailer da 3ª temporada
Zoeira

'Euphoria' ganha trailer da 3ª temporada

HBO Max ainda divulgou data de estreia dos novos episódios.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Colagem de fotos dos participantes que já passaram mal no BBB.
Zoeira

Relembre os participantes do BBB que já passaram mal no confinamento

Na edição atual, o ator Henri Castelli apresentou um quadro de convulsão.

Bergson Araujo Costa
14 de Janeiro de 2026
foto do ator Henri Castelli no BBB 26.
Zoeira

Mãe de Henri Castelli fica abalada com convulsão do ator

Família demonstrou preocupação e pediu informações à Globo

Redação
14 de Janeiro de 2026
Colagem com Kerline e Juliano lado a lado.
Zoeira

Kerline dá resposta afiada a comentário de Juliano Floss no BBB 26

Ex-BBB ironizou comentário feito pelo influencer no BBB 26 e citou polêmica do "Dança dos Famosos".

Redação
14 de Janeiro de 2026
Henri Castelli convive com lesões permanentes desde que foi agredido em 2020.
Zoeira

Henri Castelli convive com sequelas no rosto desde agressão em Alagoas

O ator sofreu uma agressão em dezembro de 2020, na Barra de São Miguel.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Selfie do influenciador Felca. Na foto, ele, que é jovem, usa camisa preta e está sério. Seu cabelo é castanho, liso e longo e está partido de lado.
Zoeira

Felca diz que audiência com Hytalo Santos sobre adultização foi 'circo com palhaços sem graça'

O influenciador foi convocado para falar sobre o vídeo que gerou a investigação contra Hytalo Santos e seu marido, Euro.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Henri Castelli retornou ao BBB na tarde desta quinta-feira (14).
Zoeira

Após convulsão, Henri Castelli retorna ao BBB 26 e passa mal de novo

Confinados foram surpreendidos e chegaram a chorar na casa.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Henri Castelli.
Zoeira

Henri Castelli vai ao hospital após passar mal na Prova do Líder do BBB 26

Ator apresentou sinais de convulsão na manhã desta quarta-feira (14).

Redação
14 de Janeiro de 2026