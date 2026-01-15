Harry Styles anuncia 4º álbum solo da carreira

Quando Harry Styles surpreendeu com um solo inédito no piano, no último dia da turnê "Love On Tour", os fãs já sabiam que a despedida seria diferente. E não estavam errados. Daquela noite em Reggio Emilia, na Itália, em julho de 2022, até o anúncio do novo álbum, mais de 900 dias se passaram. Após especulações de aposentadoria e piadas sobre férias eternas, o artista anunciou seu 4º álbum solo da carreira na tarde desta quinta-feira (15).

O álbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" será lançado dia 6 de março. Apesar de não ter informado sobre singles, os fãs esperam que ele solte alguma prévia do novo trabalho nos próximos dias.

'Nós pertencemos juntos'

A equipe de Harry já tem trabalhado na divulgação. No dia 27 de dezembro do ano passado, por exemplo, ele lançou um pequeno documentário, dirigido por Stella Blackmon.

O vídeo mostra fãs comentando que ele iria "desaparecer" depois da turnê — como, de fato, aconteceu —, apresenta o registro do solo dele no piano e finaliza com a mensagem: "Nós pertencemos juntos" ("We belong together"). Posteriormente, diversos pôsteres com essa frase foram espalhados em grandes cidades do mundo, incluindo Nova York, Londres e São Paulo.

Período sabático

Nesses quase três anos afastado, o Harry chegou a correr em duas grandes maratonas: a de Tóquio e a de Berlim. Ele esteve em Roma durante o Conclave, para ver o anúncio do novo papa.

Durante esse tempo, raspou a cabeça, ajudou pessoas aleatórias a estacionarem o carro, participou de festivais de música. Ele também foi visto pedalando em diversas cidades da Europa. Nesse período, ele também cantou com a Stevie Nicks, em uma apresentação ao vivo no BST Hyde Park.

Reações nas redes sociais

Após o anúncio, que coincidiu com a divulgação do novo single de Louis Tomlinson ("Imposter"), os fãs comemoraram nas redes sociais. As reações variam de surpresa, até imensa alegria: