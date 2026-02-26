Diário do Nordeste
Ana Paula no Paredão falso? Relembre eliminações de 'mentira' do BBB

Decisão deve ser anunciada na próxima terça-feira (1º).

Foto de Ana Paula.
Legenda: A participante foi para uma berlinda falsa durante o BBB 16.
Foto: Globo/ Manoella Mello.

O apresentador Tadeu Schmidt, na tarde desta quinta-feira (26), anunciou que o BBB 26 terá um paredão falso nesta semana. A informação movimentou as redes sociais pela possibilidade da participação da sister Ana Paula.

A ideia foi ainda mais alimentada após a jornalista ser eliminada da Prova do Líder. A berlinda terá uma formação especial até domingo (1º): um emparedado pela dinâmica "Exilado"; um emparedado pelo Líder; um mais votado pela Casa; e um contragolpeado pelo indicado Líder.

A celebração da possível ida da sister é reflexo de seu desempenho no jogo e pelo fato de Ana Paula também ser uma veterana de paredão falso. A participante foi para uma berlinda falsa durante o BBB 16.

RELEMBRE TODOS OS PAREDÕES FALSOS

BBB 13: Anamara 

Anamara foi eliminada no paredão falso em 2013
Legenda: Maroca foi a primeira eliminada a retornar para o programa em um paredão
Foto: Reprodução/TV Globo

A sister Anamara, a Maroca, fez sua segunda participação no reality show em 2013 após ter sido eliminada na versão de 2010. Ela estreou o conceito de paredão falso, que antes era conhecido como "Vai e Volta". Ela foi "eliminada" e sem que os participantes soubessem, ficou dois dias isolada em um quarto assistindo os colegas. 

Ao retornar, ela cantou "Eu voltei, voltei pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar", de Roberto Carlos. 

BBB 16: Ana Paula

Ana Paula no paredão falso
Legenda: Ana Paula viralizou o bordão "olha ela!"
Foto: Reprodução/ TV Globo

Ana Paula Renault entrou para a história e viralizou nas redes sociais ao cair no paredão falso do BBB 16, na terceira semana. Com diversos desafetos na casa, a sister foi escolhida pelo público para sair temporariamente de casa para assistir os colegas por dois dias. 

Na volta, ela foi direto confrontar sua inimiga, Juliana Dias, e soltou o icônico bordão "Olha ela!", que ganhou o Brasil. Apesar de ter deixado sua marca no programa, Ana Paula acabou sendo expulsa do reality show poucas semanas depois por bater em Renan.

BBB 17: Emily 

Emilly no paredão falso
Legenda: Emilly passou apenas algumas horas como "eliminada"
Foto: Reprodução/TV Globo

A sister Emilly Araújoganhadora do BBB 17, tomou um susto ao cair em uma eliminação relâmpago. O apresentador Tiago Leifert apareceu de surpresa avisando os brothers que eles haviam ganhado o poder de eliminar alguém imediatamente. Emilly foi a mais votada e teve de sair. 

Antes de sair essa chamada ao confessionário e deixou como "testamento" a escolha de quatro brothers para disputar a próxima Prova do Líder. Ela então foi chamada para deixar o programa, mas, para sua surpresa, acabou sendo levada ao quarto do líder, retornando para a casa após algumas horas. 

BBB 18: Gleici

Gleici no paredão falso
Legenda: Gleici foi "eliminada" e no final se tornou a ganhadora do programa
Foto: Reprodução/TV Globo

Antes de se tornar a grande vencedora do programa, Gleici Damasceno foi "eliminada" no paredão falso do BBB 18. Eufórica, a participante quase não acreditou no que estava acontecendo. Na sua volta à casa, ela soltou uma fala da personagem Clara, da novela O Outro Lado do Paraíso e sedimentou seu lugar como rainha do meme daquela edição: "Vocês não sabem o prazer que é estar de volta!". 

No retorno, Gleici voltou com o poder de indicar uma pessoa direto para o paredão (verdadeiro), e mandou a cearense Patrícia direto à berlinda. Naquela semana, Patrícia foi eliminada com rejeição recorde, marca que foi batida no BBB 21 com a saída de Karol Conká, com 99% dos votos. 

BBB 19: Gabriela

Gabriela no paredão falso
Legenda: Gabriela voltou do paredão falso com imunidade
Foto: Reprodução/TV Globo

Mais um "paredão do bem" terminou em final feliz. Após pensar ter sido eliminada e ter que se despedir dos amigos com muito choro, Gabriela saiu pela porta da casa e voltou para a despensa e percebeu que não havia sido eliminada.

Após o momento de emoção, a sister correu para dentro da casa aos gritos e emocionou todos os amigos com seu retorno. Naquela semana ela ganhou imunidade.

BBB 21: Carla Diaz

Carla Diaz.
Legenda: Atriz voltou ao jogo vestida de Dummy.
Foto: Globo.

A atriz Carla Diaz foi a mais votada do público no paredão falso do Big Brother Brasil (BBB) 21 e foi para o quarto secreto. Ela recebeu 62,40% dos votos. Enquete do Diário do Nordeste apontou o resultado. A sister passou por uma falsa eliminação e ficou isolada dos outros assistindo o que acontece na casa.

Carla Diaz retornou do quarto secreto dois dias depois e assustou os colegas de confinamento ao explicar o paredão falso. Aos gritos, ela abraçou Camilla de Lucas, Juliette e Pocah. Emocionada, a atriz também comemorou ao lado de Arthur e o pediu em namoro: "você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo?".

BBB 22: Arthur Aguiar

Arthur Aguiar.
Legenda: Arthur Aguiar foi o grande vencedor de sua edição.
Foto: Globo.

O ator foi o primeiro homem a encarar uma berlinda falsa no BBB. Arthur Aguiar foi escolhido com quase 83% dos votos do público para a novidade da edição 22 e permaneceu no cômodo por 36 horas. 

Apesar disso, os brothers logo voltaram a desacreditar da situação. "Nunca teve um paredão falso a essa altura do campeonato", voltou a falar Jessilane sobre a questão.

Na Internet, usuários das redes sociais ressaltaram que a suposição de Jessi não faria sentido, já que os bonecos dos participantes dos eliminados só são retirados após o fim do dia.

