Gleici Damasceno estreia como atriz em série ao lado de Bruna Marquezine; veja detalhes

Vencedora do "BBB 18" vive personagem que disputa amor com protagonista na produção "Amor da Minha Vida", do Disney+

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:31)
Zoeira
Gleici atuou ao lado dos atores Sérgio Malheiros e Bruna Marquezine
Legenda: Gleici atuou ao lado dos atores Sérgio Malheiros e Bruna Marquezine
Foto: Reprodução/Instagram

Aos 30 anos, Gleici Damasceno está pronta para encarar um novo capítulo em sua trajetória profissional: a atuação. Vencedora do Big Brother Brasil 18, a acreana acaba de concluir sua primeira participação em uma série, onde contracena com Bruna Marquezine.

Em "Amor da Minha Vida", Gleici interpreta Liz, uma jovem espevitada que se envolve com o personagem de Sérgio Malheiros, o grande amor da protagonista vivida por Marquezine.

Foram quase dois meses de gravações intensas para a segunda temporada da produção, que estreia em breve no Disney+. Para marcar a despedida das filmagens, Gleici publicou um carrossel de fotos e vídeos direto dos bastidores, posando inclusive ao lado de Bruna Marquezine.

Na legenda, ela celebrou a oportunidade e refletiu sobre o momento: "Último dia gravando Amor da Minha Vida. Só consigo agradecer à vida por ser tão generosa comigo… Ela sempre me escuta e realiza os sonhos! E obrigada a toda equipe incrível que, mesmo nos dias mais puxados, entregou tudo! Saio desse set mais confiante, mais feliz e com o coração explodindo e com mais certeza que é isso que eu amo fazer". 

A ex-BBB também falou sobre sua personagem: "Obrigada por confiarem em mim pra viver a Liz, intensa, cheia de camadas, espevitada e profundamente humana. Foi um desafio lindo dar vida a ela, e eu espero que vocês se divirtam (e se emocionem!) assistindo tanto quanto eu me diverti fazendo". 

 

