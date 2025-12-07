Globo Rural revisita região do NE que já foi marcada pela fome e por alto índice de mortalidade
O "Globo Rural" deste domingo (7), na TV Globo, destaca o quadro "Brasil Profundo". 26 anos depois, a reportagem volta ao sertão da Bahia, para entrevistar as crianças que se tornaram adultas e entender como mudou a vida de cada uma delas desde que deixaram a fome e a extrema miséria.
O programa é apresentado por Nélson Araújo e Helen Martins.
Que horas começa o Globo Rural hoje (7)?
O "Globo Rural" começa às 8h30, na TV Globo e no Globoplay, com término previsto para 10h05.
