Artista brasileira brilha no ‘The Voice' da Alemanha

A cantora e dançarina Oxa, nascida em Taquarituba, interior de São Paulo, voltou a ganhar projeção internacional ao participar do “The Voice Alemanha” na edição “All Stars”. Vivendo há anos na Europa, a artista tem sido celebrada pelo público e pelos jurados pelas apresentações potentes e cheias de personalidade.

Oxa, cujo nome artístico faz referência a “Oxalá”, já havia participado do programa em 2019, quando os quatro técnicos viraram suas cadeiras durante a audição às cegas. Naquele ano, ela chegou às semifinais e viralizou no mundo inteiro com sua interpretação de “Born This Way”.

Identificada como uma pessoa queer de gênero fluido, Oxa construiu uma carreira sólida na música e no teatro musical europeu. No currículo, soma participações em grandes produções como “O Rei Leão”, “Tarzan” e “Moulin Rouge”.

Nesta nova temporada do “The Voice”, a artista emocionou jurados e telespectadores com versões de “What's Up”, do 4 Non Blondes, e “Earth Song”, de Michael Jackson. A curiosidade é que Oxa também integra o elenco de MJ the Musical, interpretando justamente o papel do Rei do Pop.