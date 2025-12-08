Whindersson Nunes diz que já questionou a própria sexualidade

Whindersson Nunes revelou ter vivido um processo de questionamento sobre a própria sexualidade enquanto passava por tratamentos terapêuticos. O relato foi feito durante entrevista ao podcast Inteligência LTDA.

O humorista explicou que a vulnerabilidade do período contribuiu para reflexões inesperadas. "Quando você passa por um momento de internação, você tá bem vulnerável e passa os poderes da sua vida pra outras pessoas", disse.

Whindersson contou que o acolhimento recebido de um profissional o fez enxergar situações de forma diferente. "Eu fui pra casa, e deixaram um acompanhamento terapêutico comigo. Um cara de 1,90m, lindo, e eu comecei a olhar esse cara diferente".

Ele relatou que a atenção e a delicadeza do cuidador despertaram sentimentos novos. “Porque foi a primeira vez que um homem cuidou de mim bem, com carinho, afeto. Homem é difícil de se abrir, a gente não se abre muito pra falar as coisas. Ele me tratando bem, acordando todo dia com o remédio na mão, eu olhava assim pra ele... Aí o cara reflete”, afirmou.

Whindersson disse que chegou a pensar: "'Talvez seja isso que seja o problema da minha vida. Eu sou gay. Depois pensei: ah, se eu for gay eu vou ter que fazer também o que gay faz'".

O artista explicou que encarou tudo como parte de um processo emocional profundo e ligado ao cuidado recebido durante o tratamento.