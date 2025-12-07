Lando Norris celebra título da F1 e ganha beijo da namorada

Lando Norris encerrou a temporada 2025 da Fórmula 1 como campeão mundial e deixou o circuito de Abu Dhabi sob emoção dupla: além do título inédito, o piloto de 26 anos recebeu um beijo apaixonado da namorada, a atriz portuguesa Magui Corceiro, logo após sair da pista.

Mesmo terminando em terceiro lugar na última corrida, disputada neste domingo (7), Norris garantiu pontos suficientes para superar os adversários e conquistar o campeonato. Magui acompanhou cada volta com tensão e expectativa, segundo registros que circularam nas redes sociais, onde ela aparece concentrada diante dos monitores.

Assim que o piloto deixou o carro, os dois se encontraram em meio à celebração. A atriz o recebeu com um beijo e um abraço apertado, enquanto Norris chorava, emocionado com o feito. A troca de carinho foi captada por câmeras de TV e fotógrafos presentes no paddock.

Quem é Magui Corceiro

Magui Corceiro, de 23 anos, é uma estrela em ascensão em Portugal. Famosa por novelas e por ter interpretado uma das vilãs da franquia “Morangos com Açúcar”, ela também integrou o elenco da série “Ponto Nemo”, da Amazon, ainda inédita no Brasil. Nas redes sociais, soma mais de 2 milhões de seguidores, mas mantém discrição total sobre o relacionamento com o britânico: não há fotos do casal no Instagram.

A relação, marcada por idas e vindas ao longo de dois anos, foi assumida publicamente apenas recentemente. Há três meses, em entrevista à Vogue britânica, Norris falou abertamente sobre a namorada.

Para ele, o que mais importa é a autenticidade que encontra ao lado dela: "Ela é alguém com quem eu posso ser eu mesmo. Muito realista e também tem uma vida muito louca. É bom quando nós dois podemos alugar um barco para passar o dia ou ir para casa juntos e relaxar", disse.

A “vida louca” mencionada pelo piloto refere-se à rotina agitada de Magui, que trabalha como atriz, modelo e influenciadora, uma trajetória independente da de uma tradicional parceira de piloto de F1. Em 2025, ela só acompanhou Norris nos GPs de Mônaco e da Espanha, preferindo manter sua agenda profissional ativa.

Antes de assumir o namoro com Lando Norris, Magui viveu um relacionamento com o jogador João Félix, hoje no Al-Nassr, na Arábia Saudita. O romance durou de 2019 a 2023 e foi marcado por um grande escândalo após o vazamento de fotos íntimas da atriz ainda na adolescência. Após o término, Magui foi vista ao lado de Norris pela primeira vez, o que gerou rumores de traição, nunca confirmados.

Norris também teve um relacionamento anterior com a modelo portuguesa Luisinha Oliveira, que ainda hoje possui fã-clubes ativos nas redes sociais. Luisinha atualmente namora o ator José Condessa, conhecido no Brasil pela novela “Salve-se Quem Puder”.

No dia da consagração de Norris como campeão mundial, porém, o foco era apenas um: a vitória histórica e o carinho caloroso da atriz portuguesa, que compartilhou com ele o ápice da carreira.